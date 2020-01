Azure Emote: Szczegóły albumu "The Third Perspective"

Filadelfijska grupa Azure Emote przygotowała trzecią płytę.

Azure Emote przed premierą /Ron Vento /

"The Thrid Perspective", pierwszy od siedmiu lat materiał podopiecznych polskiej Selfmadegod Records, trafi na rynek 6 marca w wersji cyfrowej oraz w formacie CD.

Reklama

Album zarejestrowano i zmiksowano pod okiem Rona Vento w studiu Nightskys (Aurora Borealis, Imperial Crystalline Entombment). Masteringiem zajął się Dan Swanö w szwedzkim studiu Unisound (Edge Of Sanity, Bloodbath, Witherscape).



Przypomnijmy, że awangardowo-(death)metalowy Azure Emote to przedsięwzięcie, za którym stoją gitarzysta Ryan Moll, muzyk znany z Total Fucking Distraction i thrashowego Rumpelstiltskin Grinder, oraz Mike Hrubovcak, wokalista, multiinstrumentalista i artysta sztuk wizualnych, człowiek renesansu kojarzony m.in. z grupami Vile, Monstrosity, Divine Rapture i Hypoxia.



Okładkę zaprojektował, rzecz jasna, Hrubovcak, którego prace zrobią nagrania m.in. Megadeth, Six Feet Under, Cattle Decapitation, Avenged Sevenfold i wielu innych.



Z obszernym zwiastunem trzeciego longplaya Azure Emote możecie się zapoznać poniżej:

Wideo AZURE EMOTE - The Third Perspective [ALBUM TEASER]

Oto lista utworów albumu “The Third Perspective":

1. "Loss"

2. "Curse Of Life"

3. "Dark Realms"

4. "Negative Polarity"

5. "Three Six Nine"

6. "Solitary Striving".