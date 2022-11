Atrocity: Płyta "Okkult III" w 2023 roku

Przypomnijmy, że "Okkult III" to ostatnia część trylogii, którą Niemcy rozpoczęli na płycie "Okkult" z 2013 roku i rozwinęli na wydanym pięć lat później longplayu "Okkult II".

Produkcją, we własnym Mastersound Studio w Stuttgarcie, zajął się tradycyjnie Alexander Krull, frontman i lider Atrocity, znany także z symfometalowego Leaves' Eyes. Autorem okładki "Okkult III" jest po raz kolejny niemiecki artysta Stefan Heilemann.



W utworze "Malicious Sukkubus" usłyszymy gościnnie fińską wokalistkę Leaves' Eyes Elinę Siiralę oraz Zoë Marie Federoff, amerykańską wokalistkę udzielającą się w Cradle Of Filth i Catalyst Crime. Z kolei w kompozycji "Teufelsmarsch" w roli gości wystąpili kojarzony z grupą Equilibrium, niemiecki wokalista Robse Dahn i australijska artystka Misstiq, która zagrała na klawiszach. Dodatkowe orkiestracje opracował amerykański muzyk Jonah Weingarten, członek m.in. Catalyst Crime i Pyramaze.



Reklama

Na płycie "Okkult III" nie zabrakło też polskiego akcentu, bowiem w kompozycji "Cypka" wokalnie udzielił się Igor Górewicz ze szczecińskiej formacji Casus Beli. Utwór ten opowiada o Józefie Cyppku, polskim mordercy z lat 50. ubiegłego wieku, zwanym Rzeźnikiem z Niebuszewa.

"Okkult III", 12. album powstałego pod koniec lat 80. Atrocity, ujrzy światło dzienne 20 stycznia 2023 roku w barwach niemieckiej Massacre Records (CD w wersji dwupłytowej, na winylu, cyfrowo oraz jako limitowany boks).



Nowy materiał Atrocity promuje wypuszczony w połowie października singel "Desecration Of God". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Atrocity Desecration Of God

Atrocity - szczegóły albumu "Okkult III" (tracklista):

1. "Desecration Of God"

2. "Fire Ignites"

3. "Born To Kill"

4. "Bleeding For Blasphemy"

5. "Priest Of Plague"

6. "Malicious Sukkubus"

7. "Lycanthropia"

8. "Faces From Beyond"

9. "Cypka"

10. "Teufelsmarsch".