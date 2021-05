At The Gates: Zobacz teledysk "Spectre Of Extinction"

Szwedzi z At The Gates podzielili się z fanami nowym utworem.

Tomas Lindberg (At The Gates) w akcji /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

Mowa o wydanej w piątek, 30 kwietnia, kompozycji "Spectre Of Extinction" - pierwszym singlu z albumu "The Nightmare Of Being", którego premierę zaplanowano na 2 lipca w barwach niemieckiej Century Media Records.

Wiadomości At The Gates po nagraniach albumu "The Nightmare Of Being"



"Wybranie utworu na pierwszy singel nigdy nie jest łatwe. Wydaje nam się jednak, że otwierająca nową płytę kompozycja odzwierciedla ogólny klimat tego albumu. Posiada zarówno muzyczną głębię, jak i siłę i precyzję, które zawsze staramy się przekazać w naszej muzyce" - powiedział Tomas Lindberg, frontman At The Gates.



Dodajmy, że w utworze "Spectre Of Extinction" na gitarze prowadzącej zagrał gościnnie Andy LaRocque, członek zespołu Kinga Diamonda.



Teledysk "Spectre Of Extinction" At The Gates - w reżyserii Patrika Ullaeusa - możecie zobaczyć poniżej:

