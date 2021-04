At The Gates po nagraniach albumu "The Nightmare Of Being"

Klasycy melodyjnego death metalu z At The Gates zarejestrowali nową płytę.

Zespół At The Gates przygotował nowy materiał /Ester Segarra /materiały prasowe

"The Nightmare Of Being", siódmy longplay słynnej grupy z Goeteborga, powstał w studiu Gröndal (perkusja) pod okiem Jensa Bogrena, w Sonic Train Studio (gitary, bas), gdzie za konsoletą zasiadł Andy LaRocque, gitarzysta Kinga Diamonda, oraz w studiu Welfare Sounds (wokale) pod kierownictwem Pera Stålberga.

Miks i mastering odbyły się w studiu Fascination Street z udziałem Jensa Bogrena, z którym muzycy At The Gates współpracowali w tej materii w 2014 roku, przygotowując powrotny album "At War With Reality".

Okładkę następcy "To Drink From The Night Itself" (2018 r.) zaprojektowała szwedzka artystka Eva Nohon.

Premierę "The Nightmare Of Being" zaplanowano na 2 lipca w barwach niemieckiej Century Media Records.

Teledysk do klasycznego numeru "Blinded By Fear" At The Gates możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip At The Gates Blinded By Fear

Oto program albumu "The Nightmare Of Being":

1. "Spectre Of Extinction"

2. "The Paradox"

3. "The Nightmare Of Being"

4. "Garden Of Cyrus"

5. "Touched By The White Hands Of Death"

6. "The Fall Into Time"

7. "Cult Of Salvation"

8. "The Abstract Enthroned"

9. "Cosmic Pessimism"

10. "Eternal Winter Of Reason".