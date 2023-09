Askesis: Szczegóły debiutanckiej płyty "Beyond The Fate Of Death"

"Beyond The Fate Of Death", debiutancki longplay kwintetu z Wenecji, trafi na sklepowe półki 20 października. Jego wydaniem zajmie się rzymska Time To Kill Records (CD, cyfrowo).

"'Beyond The Fate Of Death' to album konceptualny, którego źródłem inspiracji był 'Mit Syzyfa' Alberta Camusa. Jego celem jest przedstawienie światu naszej osobistej wizji owego 'nieistnienia' poprzez introspektywną ścieżkę black / death metalu" - wyjaśniają Włosi.

Pierwszą płytę Askesis pilotuje utwór "Dawn Of Current Inferno", z którym możecie się zapoznać poniżej:

Askesis - szczegóły albumu "Beyond The Fate Of Death":

1. "Retaliation"

2. "Creation Of Non-Existence"

3. "Logical Suicide"

4. "Dawn Of Current Inferno"

5. "King Of Somberness"

6. "Stone Of Perdition"

7. "With No Death That Chases Us"

8. "Black Ontology".