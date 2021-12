Asia Nawojska i Misia Furtak w nowej zimowej piosence. Posłuchaj "Najlepiej"!

"Zimowe piosenki" to nic innego jak trochę ciepła w chłodne dni i długie wieczory, trochę mówienia do siebie do ucha i przytulenia się na tę zimę w piosenkach Asi Nawojskiej. Projekt specjalny zawiera dwie piosenki: "Mów ile chcesz" i "Najlepiej" z towarzyszącymi im lyric video autorstwa Zofii Kosiby.

Piosenkę napisała i zaśpiewała Asia dodatkowo wsparta przez Misię Furtak. Utwór wyprodukował duet SARAPATA.

"'Najlepiej' to cichy i intymny hymn ku miłości i akceptacji do siebie samego, bo bez tego nie za wiele można dać komukolwiek innemu. Piosenka ze strychu wzięta, prosto z chwili, kiedy to "ja" powinno stanąć na piedestale, bo tak jest najlepiej. Bez przepychu, bez patosu, dla siebie, na jeden moment w kalendarzu ust, który warto poświęcić tylko sobie" - pisze Asia o piosence.

Asia Nawojska tworzy, pisze, gra i śpiewa. Pianistka, wokalistka, aranżerka. Laureatka Ogólnopolskich Festiwali zarówno jako autorka, jak i interpretatorka. Pomysłodawczyni i reżyserka koncertu "Lema Pamięci" organizowanego w ramach Roku Lema. Szukająca, i z radością błądząca, gdzieś pomiędzy muzyką klasyczną, alternatywą a indie popem i folkiem, samozwańczo nazywająca swoją muzykę częścią eclectic soundu.

W 2018 roku wystartowała z debiutancką, samodzielnie wydaną EP-ką "Kwiaty do domu" i nagrywając na niej autorski materiał zamknęła w różnorodnych utworach swój głos, fortepian oraz instrumenty smyczkowe i perkusjonalia. W swoich piosenkach snuje opowieści o ludziach, zdarzeniach i nieuchwytnych.