Asgaard: Album "What If…" gotowy. Kiedy premiera?

"What If...", pierwsza od 10 lat płyta formacji z Lewina Brzeskiego w województwie opolskim, ma tym razem w większym stopniu nawiązywać stylistycznie do muzyki rockowej, aniżeli metalowej.

Wśród ośmiu premierowych kompozycji odnajdziemy - po raz pierwszy w historii zespołu - dwa utwory zaśpiewane w języku polskim. Asgaard nie zatracił jednak, jak czytamy, romantyczno-nostalgicznego charakteru, będącego znakiem rozpoznawczym grup takich jak Katatonia, Amorphis, Moonspell, Opeth i Anathema.

Autorem okładki jest Bartłomiej Trzos. W wersji cyfrowej siódmy longplay Asgaardu ujrzy światło dzienne 18 lutego nakładem WormHoleDeath. CD oraz edycja winylowa trafią na rynek 4 marca w barwach wytwórni Szataniec.

Z fragmentem premierowej kompozycji "Creeping Miss Lunacy" Asgaardu możecie się zapoznać poniżej:

Posłuchajcie także opublikowanego wcześniej fragmentu "Sisyphus", numeru otwierającego nową płytę Asgaardu:

Oto lista utworów albumu "What If...":

1. "Sisyphus"

2. "Creeping Miss Lunacy"

3. "Sny na jawie"

4. "Horizon Upside Down"

5. "What If..."

6. "Blind Man's Buff"

7. "W sercu nieświata"

8. "Not Ever Again!".