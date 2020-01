Artur Boruc również apeluje do prezydenta w sprawie Bonusa RPK

Artur Boruc włączył się do akcji #muremzabonusem i zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie rapera Bonusa RPK.

Artur Boruc również walczy w obronie Bonusa RPK /Wojciech Stróżyk / Reporter

Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku Bonus RPK, został skazany przez sąd na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Dodatkowo nakazano zwrócić mu 450 tys. złotych, które miał zarobić przez wprowadzenie 25 kilogramów narkotyków na rynek.

Głównymi dowodami obciążającymi Bonusa były zeznania tzw. małego świadka koronnego, byłego handlarza o pseudonimie Niedźwiadek. To on powiązał rapera z gangsterem Markiem Cz. - pseudonim Rympałek. W akcie oskarżenia znalazły się też fragmenty twórczości rapera (utwór "60-tka" - posłuchaj!), co obrońcy uznali za absurd.

W obronie rapera stanęli też jego koledzy z branży. Hasztagu #MuremZaBonusem użyli m.in. Sokół, Tede, Peja, Włodi, Bilon, Borixon, Malik Montana, KaeN, Guova, Diox, Proceente i wielu innych.

Szeroka kampania informacja, w tym zaangażowanie się w sprawę Liroya, nie przyniosła jednak oczekiwanego efektu. Sąd apelacyjny w drugiej połowie maja podtrzymał decyzję niższej instancji.

"Wyrok uzasadniono tym, że świadkowie, którzy mnie obciążyli, są wiarygodni. Wszyscy, którzy zaprzeczali, jakobym miał się zajmować narkotykami, są niewiarygodni. Pytanie: Jak się bronić? Na ten moment przegrałem" - komentował po wyjściu z sądu Bonus, dodając, że będzie zabiegał o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym.

W listopadzie zeszłego roku Bonus RPK został aresztowany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odsiaduje wyrok. Obecnie jego prawnicy, przyjaciele i partnerka apelują do Andrzeja Dudy, aby ułaskawił rapera.

W sieci wystartowała specjalna petycja , w której internauci apelują do Andrzeja Dudy o ułaskawienia rapera. Tam też możemy przeczytać argumentacje obrońców Oliwiera Roszczyka.



Zdjęcie Andrzej Duda / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News

Do broniących Bonusa przyłączył się również były bramkarz reprezentacji Polski, Artur Boruc. Piłkarz wrzucił na Instagrama grafikę z raperem i napisał "Została jeszcze chwila". Cały wpis opatrzył hasztagiem #muremzabonusem.