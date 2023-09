Małżeństwo Ariany Grande i Daltona Gomeza wkrótce przejdzie do historii - to już oficjalne! Jak donosi serwis TMZ, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy właśnie złożyła pozew o rozwód. Jako przyczynę rozpadu związku z Gomezem podała "różnice nie do pogodzenia". Przed sądem reprezentować ją będzie znana wśród celebrytów prawniczka Laura Wasser.

Znajomy gwiazdy podkreśla, że partnerzy błyskawicznie doszli do porozumienia. "Oni naprawdę troszczą się o siebie nawzajem. Nie ma między nimi złej krwi. Nie spieszyli się ze składaniem pozwu, bo chcieli najpierw wszystko na spokojnie omówić. Przed ślubem podpisali intercyzę, więc podział majątku powinien przebiec gładko" - twierdzi informator serwisu TMZ.

Grande i Gomez zaczęli się spotykać w styczniu 2020 roku, a już w grudniu ogłosili zaręczyny. Kameralny ślub pary odbył się w maju roku następnego, w ich domu znajdującym się w kalifornijskim Montecito. Pierwsze plotki o ich rozstaniu pojawiły się dwa miesiące temu. Jak utrzymywała osoba z bliskiego otoczenia małżonków, w lutym oboje podjęli decyzję o separacji. "Mieli problemy od wielu miesięcy. Ostatecznie postanowili pracować nad łączącą ich przyjaźnią" - zdradziło wówczas źródło magazynu "People".

Zaledwie kilka dni później prasę zelektryzowała wiadomość o prawdopodobnej przyczynie ich rozstania. Grande miała wdać się w romans z żonatym aktorem Ethanem Slaterem, z którym grała w czekającej na premierę filmowej adaptacji musicalu "Wicked". Nowy partner artystki, który wraz z żoną wychowuje rocznego synka, w lipcu złożył pozew o rozwód. Na początku września "Daily Mail" raportował, że Grande i Slater zamieszkali razem w Nowym Jorku.

Ariana Grande i Dalton Gomez - różnice charakterów

Pierwszy kryzys pojawił się krótko po tym, jak obostrzenia związane z pandemią zostały zniesione i artystka wróciła do swojego napiętego harmonogramu pracy. Po wielu miesiącach spędzonych razem w pandemii, gdy wszystko powoli zaczęło wracać do normy, szybko okazało się, że ich styl życia znacznie się różni. Ponoć Gomezowi, który bardzo ceni sobie prywatność, mocno doskwierało zainteresowanie prasy i fakt, że mają dla siebie coraz mniej czasu. Kryzys pogłębił się jeszcze bardziej, gdy Ariana Grande wyjechała do Londynu, na plan musicalu "Wicked", gdzie poznała właśnie Ethana Slatera.