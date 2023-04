Ariana Grande, które w ostatnich miesiąca raczej stroni od show-biznesu, musiała mierzyć się z serią nieprzychylnych komentarzy na temat jej wyglądu, które pojawiły się pod jej najnowszymi postami na Instagramie.

Piszący tam komentarze użytkownicy sugerowali, że Grande przesadziła z odchudzaniem się i wygląda niezdrowo. Padały wręcz opnie, że wokalistka się zagłodziła.



Ariana Grande zwraca się do fanów. "Bądźcie bardziej uprzejmi"

Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na komentarze w osobnym poście na TikToku.

"Myślę, że powinniśmy być dla siebie bardziej uprzejmi i mniej komentować czyjeś ciała. Jeśli myślisz, że mówisz coś dobrego lub w dobrej wierze, cokolwiek to by nie było... Zdrowa, niezdrowa, duża, mała, seksowna, za mało seksowna... Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy starać się nie robić tego tak często. Istnieją sposoby, by kogoś pochwalić lub zignorować coś, co widzisz, a ci się nie podoba. Powinniśmy sobie nawzajem pomóc w dążeniu do tego celu" - stwierdziła.

"Istnieje wiele rodzajów piękna. Istnieje wiele różnych sposobów, aby wyglądać zdrowo i pięknie" - tłumaczyła zaniepokojonym jej wyglądem fanom.



TikTok

"Moje dawne ciało, do którego porównujecie mój obecny wygląd, był najbardziej niezdrową wersją mnie. Byłam na wielu antydepresantach, źle piłam i źle jadłam, byłam w najgorszym momencie swojego życia, kiedy wszyscy uważali, że jestem zdrowa. Ale nie miało to ze zdrowiem nic wspólnego" - komentowała.

"Nigdy nie wiesz, przez co kto przechodzi, więc nawet jeśli podchodzisz do niego z troską, ta osoba prawdopodobnie już pracuje nad sobą i ma swój system wsparcia. Nigdy nic do końca nie wiadomo, bądźcie więc dla siebie milsi i szanujcie się nawzajem" - podsumowała.

Ariana Grande obecnie pracuje nad nową wersją musicalu "Wicked", który będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich ma mieć premierę w 2024 roku. Obok wokalistki w filmie wystąpi również Cynthia Erivo.