Ariana Grande w niebezpieczeństwie? Przed jej domem aresztowano szaleńca z nożem

Groźna sytuacja pod domem Ariany Grande miała miejsce w zeszłym tygodniu, ale dopiero teraz informacja o tym incydencie przedostała się do mediów.

Jak podaje serwis Pagesix, o drugiej nad ranem pod hollywoodzką rezydencją piosenkarki pojawił się mężczyzna, który zażądał od ochrony, by umożliwiła mu spotkanie z gwiazdą. Psychofan od początku zachowywał się agresywnie, a gdy usłyszał od ochroniarzy, że nie zobaczy się z piosenkarką, wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać. Ochrona niezwłocznie wezwała policję i mężczyzna został zatrzymany.

Jak podaje serwis TMZ, aresztowany napastnik to 23-letni Aaron Brown. Postawiono mu zarzut grożenia bronią, dostał także tymczasowy zakaz zbliżania się do piosenkarki. O tym, czy pozostanie za kratkami na dłużej, zdecyduje w najbliższych dniach sąd.

To nie pierwsza taka sytuacja w życiu piosenkarki. Jak podaje "Daily Mail", w maju ubiegłego roku Ariana Grande i jej matka Joan wywalczyły w sądzie pięcioletni zakaz zbliżania się do nich dla nękającego je stalkera Fidela Henriqueza. Mężczyzna, omijając ochronę, dostał się pod drzwi domu Ariany Grande i zostawił tam list miłosny dla piosenkarki. Został aresztowany za bezprawne wtargnięcie na teren posesji oraz za pobicie policjantów, którzy go aresztowali.

Ostatnio Ariana Grande nie była zbyt mocno obecna w mediach. Nie pojawiła się ani na ceremonii wręczenia nagród MTV VMA, ani na MET Gali. Jednak fani gwiazdy będą ją mogli już niedługo zobaczyć w 21. edycji amerykańskiego show "The Voice", do którego dołączyła jako trenerka. W fotelu trenera zastąpiła Nicka Jonasa.