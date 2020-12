Ariana Grande w końcu pokazała partnera. Jakie romantyczne zdjęcie!

Ariana Grande przestała ukrywać swój związek. Pokazała zdjęcie z nowym partnerem.

Ariana Grande cieszy się popularnością na całym świecie /Kristina Bumphrey/StarPix/REX/Shutterstock /East News

Ariana Grande jest obecnie jedną z najpopularniejszych młodych piosenkarek.

W 2020 roku wydała swój szósty album. "Positions" to następca wydanego w 2019 "thank u, next". Na album trafiło 14 utworów, w tym duety z takimi artystami, jak: Doja Cat, The Weekend i Ty Dolla $ign oraz dwa single: kawałek tytułowy i "34+35".

W gronie producentów albumu znaleźli się m.in. Tommy Brown, Peter Lee Johnson, Mr. Franks, Travis Sayles, Murda Beatz, The Rascals i wielu innych. Ariana jest współautorką wszystkich utworów na płycie.



Album szybko podbiła rynek i jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem w USA.



Clip Ariana Grande 34+35

Fani są zainteresowani nie tylko jej muzyką, ale również życiem prywatnym. Młoda wokalistka na swoim profilu opublikowała kilka zdjęć podpisanych "Trochę życia".



Wśród fotografii jest jedna, które szczególnie przykuła uwagę. To zdjęcie, na którym widać ją z nowym partnerem - Daltonem Gomezem. Obrazek spodobał się fanom tym bardziej, że Grande przez długi czas ukrywała ten związek.

Instagram Post

W komentarzach posypały się komplementy. "To szczęście widoczne na zdjęciach!", "Jesteście przesłodcy!", "Moje serce się rozpływa" - pisali fani 27-latki.