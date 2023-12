Miłośnicy 30-letniej wokalistki od dłuższego czasu czekali tylko na jedno - deklarację, że wróciła do studia nagraniowego. Po wydaniu albumu "Positions" w 2020 roku, piosenkarka skupiła się na innych projektach, m.in. wystąpiła w musicalu "Wicked".

Teraz w końcu fani Ariany Grande mogą powoli zacierać ręce i czekać na kolejne informacje. "Do zobaczenia w przyszłym roku" - napisała w mediach społecznościowych. I choć niektórzy mogliby się irytować, że to wciąż mało informacji, to mamy już pewność, że gwiazda popu w końcu zaoferuje coś nowego słuchaczom.

Ariana Grande wyda nową muzykę w 2024 roku. "Do zobaczenia"

Przez cały czas jednak skupiała się na mówieniu o wspomnianym musicalu, w którym gra rolę Glindy. Strajki aktorów i scenarzystów opóźniły ostatecznie premierę produkcji i na razie nie wiadomo, kiedy się ukaże.

Wcześniej spekulowano już o powrocie piosenkarki do studia, ale Grande nie mówiła o projekcie, nad którym pracuje. Strajki aktorów i scenarzystów spowodowały jednak, że W końcu zamieściła też zdjęcie, które podpisała "dwa nastroje albumu" - czy to oznacza, że czeka nas duża rozpiętość emocji zawartej w piosenkach? W końcu w ostatnim roku Ariana Grande przeżyła bolesne rozstanie z mężem, a przy okazji wdała się w romans z kolegą z planu teatralnego.

