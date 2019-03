Ariana Grande i 2 Chainz rządzą światem. Zobacz teledysk "Rule the World"

Ponad 4,7 mln odsłon ma już teledysk "Rule the World" do wspólnego utworu 2 Chainz i Ariany Grande.

Ariana Grande gościnnie wystąpiła w teledysku 2 Chainz /Mike Coppola /Getty Images

"Rule The World" to trzeci singel pochodzący z wydanej 1 marca płyty "Rap or Go to the League" 2 Chainz. Materiał zadebiutował na czwartym miejscu amerykańskiej listy bestsellerów.



Clip 2 Chainz Rule The World - ft. Ariana Grande

Producentem wykonawczym albumu jest słynny koszykarz LeBron James.

41-letni obecnie raper ma za sobą koszykarską karierę za czasów studiów w Alabama State University w połowie lat 90.

Na piątej płycie gościnnie wsparli go m.in. Ariana Grande, Kendrick Lamar, Chance the Rapper, Kodak Black, Travis Scott, Ty Dolla Sign i Young Thug.

W "Rule the World" zaśpiewała właśnie Ariana Grande.



Za reżyserię klipu dziejącego się "gdzieś w Los Angeles" odpowiada Sebastian Sdaigui (m.in. Lil' Kim, Future).

