"Pierwszy nowy utwór Arch Enemy od dłuższego czasu. Dobrze jest znów wrócić! Praca w studiu nad 'Dream Stealer' była świetną zabawą. Żywiołowość i zakręcona atmosferę tego numeru powodują, że granie go sprawia nam ogromną radość! Podkręćcie gałkę, ma być głośno i ciężko! Metal jest nieśmiertelny!" - zagrzmiał Michael Amott , szwedzki gitarzysta, lider i założyciel Arch Enemy , były muzyk Carnage i kultowego, brytyjskiego Carcass .

ARCH ENEMY - Dream Stealer (OFFICIAL VIDEO)

Dodajmy, że "Dream Stealer" to pierwszy utwór Arch Enemy z udziałem nowego amerykańskiego gitarzysty Joeya Concepciona . 33-letni muzyk, który od lat realizuje się również jako artysta solowy i znany był wcześniej m.in. z grup The Absence, Armageddon i Sanctuary , zastąpił na tej pozycji Jeffa Loomisa ( eks-Nevermore ), innego wirtuoza gitary elektrycznej z USA, który pod koniec 2023 roku - po dziewięciu latach w szeregach formacji z Halmstad - rozstał się z Arch Enemy.

Przypomnijmy, że międzynarodowy skład podopiecznych niemieckiej Century Media Records uzupełniają od lat dwaj Szwedzi, czyli perkusista Daniel Erlandsson i basista Sharlee D'Angelo , niegdysiejszy muzyk m.in. Mercyful Fate, Kinga Diamonda i Witchery ; oraz kanadyjska wokalistka Alissa White-Gluz , która w tym roku świętuje 10. rocznicę dołączenia do składu Arch Enemy.

Za widowiskowy teledysk "Dream Stealer" odpowiada Patric Ullaeus, pracujący z wieloma gwiazdami metalu (m.in. Apocalyptica, Hammerfall, Lacuna Coil, Dream Evil, In Flames, Evergrey, Amorphis, At The Gates, Samael, Europe, Dimmu Borgir).