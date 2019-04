Apokaliptyczna wizja roku 2050. Zobacz, jak według PRO8L3M-u może wyglądać nasza przyszłość

Grupa PRO8L3M we współpracy z Fundacją WWF pokazała, jak może wyglądać nasza przyszłość. Rok 2050 wbrew pozorom nie jest czymś bardzo odległym, świat natomiast może być nie do poznania na skutek zmian klimatycznych i postępującej degradacji środowiska. Wizję tego świata raperzy przedstawiają w najnowszym wideo do numeru "VI katastrofa".

PRO8L3M rozpościera apokaliptyczną wizję roku 2050

Artyści z PRO8L3M podjęli współpracę z edukatorami i aktywistami z Fundacji WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) by pokazać, jak może wyglądać nasz świat w 2050 roku.



Jeden z utworów z najnowszego albumu "Widmo" - "VI katastrofa" - powstał pod wpływem inspiracji raportem, który przygotowały organizacje BCG i WWF. Zebrane przez nie dane posłużyły do stworzenia raportu "2050 Polska Dla Pokoleń", który przedstawia dwa scenariusze rozwoju sytuacji klimatycznej – lepszy i gorszy.



Każda z wersji zależna jest od działań, jakie podejmiemy jako kraj, by zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego.



Ci, którzy odwiedzili stworzoną przez PRO8L3M, MELT i OUTRAGE instalację OUTPOST, mieli okazję zobaczyć symulację 3D, która pozwala doświadczyć rozpadającej się przyszłości w 2050 roku. Teraz, fragmenty tego, wszyscy możemy zobaczyć na specjalnym wideo "VI katastrofa".

Tytuł utworu nie jest przypadkowy. Szósta katastrofa to potoczne określenie na współczesne zjawisko wymierania gatunków na Ziemi. Dzieje się to pod wpływem degradacyjnej działalności człowieka. Utwór jest częścią albumu "Widmo", który porusza zagadnienia upadku cywilizacji i wielu różnych mrocznych elementów ludzkiego funkcjonowania.



To nie pierwszy raz, gdy PRO8L3M porusza tematykę tego, jak będzie wyglądał świat w nieodległej przyszłości. Historia post-apokaliptycznego świata przedstawiona została m.in. w numerze "2040" oraz na płycie "PRO8L3M".



