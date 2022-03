Anvil jak monolit na nowej płycie "Impact Is Imminent"

"Impact Is Imminent" będzie 19. longplayem thrash / power / heavymetalowej formacji z Kanady, której początki sięgają końca lat 70.

Świeżą płytę Anvil, podobnie jak trzy poprzednie, wyprodukowali Martin "Mattes" Pfeiffer i Jörg Uken w należącym do tego drugiego, niemieckim studiu Soundlodge.

"Żaden z naszych wcześniejszych albumów nie spajał muzyki i tekstów w tak sprawny mechanizm jak 'Impact Is Imminent'. W efekcie, w najdrobniejszych szczegółach, nowy materiał brzmi jak monolit, zarówno pod względem rytmu, jak i harmonii" - zapewnił Steve "Lips" Kudlow, grający na gitarze wokalista zespołu z Toronto.

Reklama

Nowy album Kanadyjczyków trafi na rynek 20 maja w barwach niemieckiej AFM Records (CD, cyfrowo).

Płytę "Impact Is Imminent" pilotuje wypuszczony w piątek, 11 marca, singel "Ghost Shadow". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Anvil Ghost Shadow

Oto program albumu "Impact Is Imminent":



1. "Take A Lesson"

2. "Ghost Shadow"

3. "Another Gun Fight"

4. "Fire Rain"

5. "Teabag"

6. "Don't Look Back"

7. "Someone To Hate"

8. "Bad Side Of Town"

9. "Wizard's Wand"

10. "Lockdown"

11. "Explosive Energy"

12. "The Rabbit Hole"

13. "Shockwave"

14. "Gomez".