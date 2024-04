Anthrax: Zaskakujący powrót współzałożyciela zespołu. "Mówili, że będą mnie potrzebować za 40 lat"

Frank Bello poinformował niedawno, że z przyczyn osobistych nie będzie w stanie towarzyszyć Anthrax na rozpoczynającej się 13 kwietnia trasie po Ameryce Południowej. Na tych koncertach oraz na dwu majowych festiwalach w USA jego obowiązki przejmie Dan Lilker, który na początku lat 80. wraz z gitarzystą Scottem Ianem powoływał do życia Anthrax. W barwach jednego z przedstawicieli tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Megadeth) Lilker wystąpi po raz pierwszy od 40 lat.

Reklama

"Nie mogę się doczekać ponownego grania z Anthrax. Gdy rozstawaliśmy się w 1984 roku, powiedzieli mi, żebym za bardzo się nie oddalał, bo mogą mnie potrzebować za 40 lat" - powiedział Dan Lilker.

"Wszyscy cieszymy się, że znów będziemy grać z Dannym i doceniamy, że zgodził się zastąpić Franka" - napisali muzycy nowojorskiego Anthrax. Czy może to oznaczać trwały powrót Danny’ego Lilkera do macierzystej formacji?

"Z tego, co wiem, zagram tylko te dziesięć koncertów, o co mnie poproszono - osiem w Ameryce Środkowej i Południowej i dwa festiwale w Stanach. Ja tylko zastępuję Franka, co chcę wyraźnie podkreślić. Nie wracam do zespołu. Wyświadczam kolegom przysługę. A gdyby nawet sytuacja ta miał w przyszłości ulec zmianie, nie będzie to miało nic wspólnego z podejmowaniem przeze mnie jakichkolwiek kroków" - zaznaczył Lilker.

Dan Lilker - legenda nowojorskiej sceny

Przypomnijmy, że Dan Lilker, który w tym roku obchodzić będzie 60. urodziny, to prawdziwa legenda nowojorskiej sceny metalowej. W Anthrax udzielał się w latach 1981-1984 i był współautorem lwiej części materiału na "Fistful Of Metal", debiutancki albumu grupy z 1984 roku. Po rozstaniu z grupą był członkiem Stormtroopers Of Death (S.O.D.), nowojorskiej formacji spod znaku thrash metalu, crossoveru i hardcore punka, w której składzie figurowali także Scott Ian i perkusista Anthrax Charlie Benante.

Dan Lilker przez szereg lat udzielał się również w dwóch innych zespołach z Nowego Jorku: thrashowym Nuclear Assault oraz Brutal Truth - legendarnej formacji z pogranicza grindcore'u i death metalu. Fani mogą go też pamiętać z grindcore'owego Exit-13, deathmetalowego The Ravenous z Kalifornii czy chicagowskiego projektu Venomous Concept. Choć Lilker znany jest głównie z gry na basie, w licznych grupach wstępował także w charakterze gitarzysty, wokalisty, perkusisty, a nawet pianisty.

Dodajmy, że Anthrax kończą obecnie prace nad pierwszą od ośmiu lat płytą studyjną. Nowe utwory z następcy albumu "For All Kings" (2016 r.) usłyszymy zapewne 11 grudnia w katowickim Spodku, gdzie Anthrax wystąpi w ramach jesiennej trasy po Europie w doborowym towarzystwie dwóch innych legend thrashu: niemieckiego Kreator i kalifornijskiej grupy Testament.

Sztandarowego numeru "Metal Thrashing Mad" Anthrax z debiutanckiego longplaya "Fistful Of Metal" możecie posłuchać poniżej: