Showbiznesowa kariera 31-letniego Antka Smykiewicza rozpoczęła się w 2011 roku, od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland", w którym zajął drugie miejsce. Cztery lata później wydał swój debiutancki singiel "Pomimo burz", który stał się przebojem. Od tamtego czasu nie udało mu się wylansować kolejnego hitu. Teraz podjął się kolejnego wyzwania, o czym powiadomił swoich fanów na Instagramie.

"Kochani, już od jutra zapraszam was do kolejnej ważnej części mojego świata, jaką oczywiście jest gotowanie. Ci z was, którzy znają mnie bliżej, doskonale wiedzą, że kulinarnym handmadem (ręczna robota - red.) jaram się jak patelnia na gazie. Postanowiłem więc pokroić moje patenty niczym pizzę dla przyjaciół i serwować je Wam kawałek po kawałku na YT i nowym kulinarnym koncie @antekgotuje2022" - pisze Smykiewicz.

"To moje pierwsze kroki w tej tematyce, więc piszcie śmiało, co w moim wykonaniu chcielibyście zobaczyć. Trzymajcie kciuki i smacznego" - dodał w post scriptum.

Pierwszym patentem, który wyjawił swoim sympatykom, jest ten na spaghetti bolognese. O tym włoskim daniu w wersji dla ambitnych Smykiewicz opowiadał przez 20 minut w nagraniu, które zamieścił na youtubowym kanale "Antek Gotuje". Piosenkarz pokazał, że w gotowaniu nie lubi półśrodków, gdyż zdecydował się samodzielnie przygotować makaron. Przepis na włoski klasyk zamieścił też na swoim Instagramie.

Antek Smykiewicz - kim jest?

Smykiewicz wiosną 2019 r. był uczestnikiem 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu zajął czwarte miejsce.

Wokalista ma na koncie płytę "Nasz film" (2016) oraz single "Na nowo", "Wspólny czas", "Neony", "Hasztag" i "Jak wiatr". Żadna z tych piosenek jednak nie dorównała popularności przebojowi "Pomimo burz" (ponad 51 mln odsłon).



