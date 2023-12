"Drodzy przyjaciele i korespondenci! Jeżeli nie odpisuję, to znaczy, że pracuję w studio. Zaległości nadrobię w wolnej chwili. Tymczasem życzę miłej, gorącej soboty i niedzieli" - napisał Marek Jackowski na swoim profilu na Facebooku kilka godzin przed śmiercią.

Trzy dni przed śmiercią muzyk znany z grupy Maanam ukończył nagrania swojej ostatniej solowej płyty, na której zaśpiewał w duetach m.in. z Anną Marią Jopek, Anną Wyszkoni , Piotrem Cugowskim, Maciejem Maleńczukiem czy Muńkiem Staszczykiem. Album "Marek Jackowski" ostatecznie ukazał się 22 października 2013 roku.

Ostatni koncert Marek Jackowski dał 17 marca 2013 r. we Wrocławiu z grupą Plateau w ramach ich "Projektu Grechuta". Kolejny wspólny występ mieli zaplanowany na 24 maja w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami.

Z okazji okrągłej rocznicy śmierci jego przyjaciółka Anna Wyszkoni przygotowała nową płytę "10". Tytuł symbolizuje 10 utworów w 10. rocznicę śmierci muzyka. Singlem promującym wybrano piosenkę "Lucciola" .

"O tym, co zawdzięczam Markowi Jackowskiemu i dlaczego ten album w ogóle powstał, możecie przeczytać w książeczce do płyty. Choć nie wiem czy istnieją słowa, w których mogę tę wdzięczność i te wspomnienia zawrzeć..." - podkreśla Anna Wyszkoni.



W połowie grudnia wokalistka ruszy w trasę promującą album, podczas której zaprezentuje znacznie szerszy i bardziej przekrojowy repertuar Jackowskiego i Maanamu.

Dodajmy, że w listopadzie 2022 r. Wyszkoni wypuściła swój piąty solowy album "Z cegieł i łez". Płyta promowana singlami "Było minęło", "Z cegieł i łez" i "Dla ciebie" dotarła do ósmego miejsca na polskiej liście przebojów.

Anna Wyszkoni - szczegóły płyty "10" (tracklista):

1. "Sie ściemnia"

2. "Szare miraże"

3. "Lucciola"

4. "Lipstick on the Glass"

5. "W życiu trzeba wolnym być"

6. "Oprócz błękitnego nieba"

7. "O! Nie rób tyle hałasu"

8. "To tylko tango"

9. "Zapytaj mnie o to, kochany"

10. "Kocham cię, kochanie moje".

Anna Wyszkoni - szczegóły trasy "Oprócz błękitnego nieba" (terminy koncertów):

16.12.2023 Cieszyn - Teatr im. Adama Mickiewicza

17.12.2023 Rybnik - Teatr Ziemi Rybnickiej

07.01.2024 Bydgoszcz - Filharmonia Pomorska

20.01.2024 Kraków - ICE Congress Center

28.01.2024 Katowice - Miasto Ogrodów

04.03.2024 Poznań - Aula UAM

06.04.2024 Lublin - Centrum Spotkania Kultur

07.04.2024 Wrocław - Centrum Sztuki Impart

20.04.2024 Bielsko-Biała - Cavatina Hall

22.04.2024 Warszawa - Teatr Muzyczny Roma

21.05.2024 Łódź - Teatr Muzyczny.