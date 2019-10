Anna Karwan nagrała piosenkę do filmu "Ukryta gra". Posłuchaj "The Secret Game"

"The Secret Game" Ani Karwan to piosenka - zwiastun filmu "Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego. Premiera obrazu zaplanowana została na 8 listopada.

Ania Karwan swoją piosenką oddała hołd Piotrowi Woźniakowi-Starakowi /Piotr Molecki / East News

"Piosenka 'The Secret Game' to spełnienie moich marzeń, kompozycja jest skrojona na miarę moich wokalnych możliwości. Tym samym jest to najtrudniejszy utwór technicznie, który dał mi ogrom satysfakcji" - powiedziała w jednym z wywiadów Anna Karwan.

Clip Ania Karwan The Secret Game

"Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dołożyć szczyptę swoich emocji do tak pięknego projektu i tym samym złożyć hołd całej ekipie, a przede wszystkim Piotrowi Woźniakowi-Starakowi za dzieło jego życia" - dodała piosenkarka.

Autorem muzyki i słów do utworu "The Secret Game" jest Łukasz Targosz.

Karwan to zwyciężczyni konkursu Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Szerszej publiczności znana jest z siódmej edycji programu "The Voice of Poland" z 2016 roku, gdzie dotarła do finału. Podczas "przesłuchań w ciemno" brawurowo wykonała utwór "Purple Rain" z repertuaru Prince'a.

Wideo VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno

Pierwszą zapowiedzią jej debiutanckiej płyty, która ukazała się w lutym 2019 r., był radiowy przebój "Głupcy". Teledysk do piosenki w sieci obejrzało ponad 13 mln razy.

W filmie "Ukryta gra" Bill Pullman wciela się w rolę Joshuy Mansky'ego, genialnego matematyka, który u szczytu kryzysu kubańskiego zostaje porwany przez amerykańskie tajne służby. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju. Rywalizacja jest jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch mający powstrzymać konflikt nuklearny...

W rolach głównych w filmie "Ukryta gra" wystąpili Bill Pullman, Robert Więckiewicz, Lotte Verbeek i Aleksiej Sieriebriakow.