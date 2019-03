Anna Jantar i Zbigniew Hołdys "Ktoś między nami": Historia jednego przeboju

Sentymentalną piosenkę "Ktoś między nami" zaśpiewali w 1979 roku Anna Jantar i Zbigniew Hołdys. Dla wielu fanów udział przyszłego lidera Perfectu w tym nagraniu był zaskoczeniem.

Anna Jantar w latach 70. /Marek Karewicz / Agencja FORUM

Warto jednak pamiętać, że poprzednikiem rockowego Perfectu był Perfect Super Show and Disco Band. Zbigniew Hołdys dołączył do grupy założonej przez Wojciecha Morawskiego i Zdzisława Zawadzkiego z Breakout latem 1978 roku, by grać przeboje do tańca z Ewą Konarzewską i Barbarą Trzetrzelewską oraz akompaniować gwiazdom, w tym m.in. Annie Jantar.

Być może stąd zaproszenie Hołdysa do duetu z ówczesną gwiazdą. Na taki pomysł wpadła sama Jantar. Piosenkarka była do tego stopnia zdeterminowana, że udało jej się przekonać do sentymentalnego duetu nie tylko kompozytora utworu, lecz także samego Hołdysa, który raczej nie gustował w romantycznych piosenkach.



Jednak siła perswazji Anny Jantar okazała się wystarczająca, aby doszło do nagrania. I chociaż partner Jantar nigdy nie słynął z "dużego" głosu, okazało się, że właśnie taki wycofany, przechodzący w parlando śpiew pasuje idealnie do tego utworu...

Kompozycja Antoniego Kopffa, do słów Jerzego Dąbrowskiego w wykonaniu duetu Jantar - Hołdys okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątką, ba! stała się evergreenem, piosenką, po którą chętnie sięgają młodzi wykonawcy.



"Ktoś między nami" śpiewali m.in. córka Anny Jantar Natalia Kukulska z Mietkiem Szcześniakiem, Tatiana Okupnik z Krzysztofem Kiljańskim, Katarzyna Cerekwicka z Łukaszem Zagrobelnym czy uczestnicy show "The Voice of Poland" Ewelina Bogucka i Adam Stachowiak.

Teledysk do piosenki "Ktoś między nami" Anna Jantar zrealizowała na krótko przed swoim wyjazdem do USA w 1979 roku. Z podróży tej już nigdy nie wróciła...

Jantar karierę na estradzie rozpoczęła w 1968 jeszcze, jako Anna Szmeterling. Współpracowała z zespołem Polne Kwiaty, z którym nagrała utwór "Po ten kwiat czerwony".

Od 1969 roku Jantar była wokalistką zespołu Waganci, w którym występował także Jarosław Kukulski. Z tego okresu pochodzi znany utwór "Co ja w tobie widziałam". 11 kwietnia 1971 w poznańskim kościele św. wzięła ślub z Kukulskim i 5 lat później na świat przyszła ich córka, Natalia.

Solową karierę rozpoczęła jako Anna Jantar. W 1973 roku podczas KFPP w Opolu, zaśpiewała swój pierwszy solowy przebój "Najtrudniejszy pierwszy krok".

W styczniu i lutym 1980 roku Jantar grała koncerty w klubach polonijnych w Chicago i New Jersey. 12 marca wystąpiła w klubie "Zodiak" w New Jersey, gdzie zagrała swój ostatni koncert przed śmiercią. Zginęła w katastrofie lotniczej samolotu LOT IŁ-62 "Mikołaj Kopernik" w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie w 1980 roku.