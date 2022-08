Popowa ikona Anitta zaprezentowała drugi z trzech teledysków do nowej piosenki "El Que Espera", w której gościnnie pojawił się Maluma. Klip powstał na Ibizie, a za jego reżyserię odpowiada Mike Ho.

Singel i wideo ukazują się po tym, jak brazylijska gwiazda poinformowała, że kończy pracę nad edycją deluxe albumu "Versions of Me". Aby umilić fanom oczekiwanie na premierę, co tydzień prezentuje nowy teledysk. Poprzedni opublikowany klip do piosenki "Gata" zgromadził już ponad 2,5 milionów odsłon.

Anitta z rekordem Guinnessa

Sierpień bez wątpienia należy do Anitty, czego dowodem nie tylko nowe teledyski, ale i zaplanowany na ten miesiąc występ podczas 2022 MTV Video Music Awards. Artystka może tam także liczyć na nagrodę za przebój "Envolver" w kategorii najlepsza piosenka latynoska. Anitta jest pierwszą Brazylijką, która otrzymała nominację do VMA za solowe nagranie. Ceremonia odbędzie się 28 sierpnia w Newark, w New Jersey.

Reklama

Clip Anitta El Que Espera feat. Maluma

Anitta niedawno zdobyła Rekord Guinnessa jako pierwsza latynoska artystka solowa, która osiągnęła najwyższą pozycję na Global Spotify.

W kwietniu Anitta wydała album "Versions of Me", który został znakomicie przyjęty chociażby przez dziennikarzy takich pism, jak "Rolling Stone", "Billboard", "The New York Times" czy "NME".

Składająca się z 15 piosenek płyta zawiera nagrania w języku hiszpańskim, angielskim i portugalskim. To najchętniej słuchany album na Spotify w Brazylii. Wydawnictwo zgromadziło już ponad 40 milionów odtworzeń. Po premierze "Versions of Me" Anitta wystąpiła na festiwalu Coachella, gdzie zachwyciła tłum 45-minutowym setem wypełnionym gatunkową mieszanką z mocnymi brazylijskim jak i latynoskimi akcentami, które przyniosły jej sławę.