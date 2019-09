​Anita Lipnicka: Zobacz teledysk "Piosenka księżycowa" w nowej wersji Kuby Karasia z The Dumplings

Do sieci trafił teledysk do nowej wersji "Piosenki księżycowej" Anity Lipnickiej. Za produkcję i nowe brzmienie przeboju sprzed 25 lat odpowiada Kuba Karaś z duetu The Dumplings.

W 1994 r. na polskiej scenie muzycznej pojawiła się 19-letnia Anita Lipnicka, która została wokalistką grupy Varius Manx.

Po rozstaniu z grupą tworzyła w duecie z Johnem Porterem (z którym była parą również prywatnie, sprawdź! ) oraz solo ( posłuchaj! ).

Teraz zapowiada projekt "OdNowa", w którym wspierać ją będą czołowi polscy producenci. Na pierwszy ogień idzie "Piosenka księżycowa" przygotowana przez młodszego od Lipnickiej o 20 lat Kubę Karasia z The Dumplings ( sprawdź! ), którego nie było jeszcze na świecie, gdy ukazywała się oryginalna wersja Varius Manx.

"Wielokrotnie spotykałam się z opiniami, że 'Księżycowa' ludzi nieustannie wzrusza, że stanowi soundtrack do ich młodości, a i dla mnie zawsze była utworem o ogromnym ładunku emocjonalnym. Co dziś oznaczają słowa napisane 25 lat temu? Czy łatwiej było kochać wtedy, czy teraz? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Żyjemy szybciej, z większym rozmachem, bardziej bezkompromisowo. Ale czy głębiej? Bliżej, czy dalej od siebie? Każda opinia, postawa, ma swoją genezę zapisaną w osobistej historii " - opowiada Anita.

"Dlatego ten teledysk nie ma spójnej narracji. Jego bohaterami są przypadkowi ludzie, mieszkańcy anonimowego miasta. Nie wiemy o nich nic, podglądamy jedynie wyrywkowe momenty ich zmagań w budowaniu relacji... Obraz przenosi różnorodne emocje: niepewność, nadzieję, bezradność, lęk przed odrzuceniem... Miłość, materia trudna, nieodgadniona od wieków. 'Piosenka księżycowa' - hymn nieporadnych w kochaniu..." - dodaje wokalistka.

Koncertowa premiera nowej wersji "Piosenki księżycowej" miała miejsce podczas Sopot Top Of The Top Festival.



Lipnicka zapowiada na jesień kolejne niespodzianki w związku ze swoim jubileuszem.



