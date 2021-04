Anita Lane nie żyje. Miała 61 lat

Anita Lane, która wraz z Nickiem Cave'em współtworzyła piosenki dla The Bad Seeds i The Birthday Party, zmarła w wieku 61 lat.

Lane urodziła się w Melbourne, w Australii w 1959 roku. W 1977 roku została przedstawiona Cave'owi przez gitarzystę Rowlanda S. Howarda, kiedy grali razem jako Boys Next Door. Zespół ten przekształcił się w The Birthday Party.

Niedługo potem Lane i Cave zaczęli się spotykać i wspólnie tworzyć piosenki. Ich pierwszy wspólny opublikowany utwór to "A Dead Song" z wydanej w 1981 roku płyty "Prayers On Fire".

Lane była też współautorką dwóch piosenek na "Junkyard" z 1982 roku - "Dead Joe" i "Kiss Me Black". Lane i Cave nadal tworzyli razem po rozpadzie The Birthday Party, a nawet po rozstaniu.



Była współautorką dwóch najbardziej znanych piosenek Bad Seeds - "From Her To Eternity", tytułowego utworu z ich debiutanckiego albumu z 1984 roku, oraz "Stranger Than Kindness". Jej ostatni wkład w twórczość Bad Seeds to "Murder Ballads" z 1996 roku, kiedy to zaśpiewała u boku PJ Harvey, Shane'a MacGowana i Kylie Minogue w coverze Boba Dylana, który zamyka album.



Lane wydawała również własne utwory, zaczynając od EP-ki "Dirty Songs" z 1988 roku, na której wspierał ją Cave i Bad Seeds. W 1993 roku ukazał się jej debiutancki album "Dirty Pearl", wyprodukowany przez Micka Harveya, a w 2001 roku kolejny, pełnowymiarowy "Sex O'Clock".



Na początku tego roku Mute Records ogłosiło plany reedycji jej solowych dokonań. Zamierzają również stworzyć pierwsze w historii winylowe wydanie "Sex O'Clock".

