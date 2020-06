AniKa Dąbrowska: Jestem bardzo wrażliwą osobą, chcę w piosenkach pokazywać emocje

Młoda wokalistka zyskała rozpoznawalność dzięki zwycięstwu w drugiej edycji programu rozrywkowego TVP2 "The Voice Kids". Od tamtej pory jej kariera rozwija się bardzo dynamicznie. 26 czerwca do sklepów i serwisów cyfrowych trafi debiutancki album AniKi Dąbrowskiej. Artystka przyznaje, że jest bardzo podekscytowana, ponieważ wydanie solowej płyty od zawsze było jej największym marzeniem.

Tłumaczy, że podczas pracy nad materiałem miała okazję poznać wiele osób, które pomogły nadać płycie ostateczny kształt. Wokalistka jest ogromnie wdzięczna za wsparcie, które od ich otrzymała. Ma nadzieję, że efekt przypadnie do gustu jej fanom.

"Na ten dzień czekałam całe swoje życie. Mogę powiedzieć, że na płycie znajdzie się 10 utworów oraz intro. Wszystkie piosenki są dla mnie niesamowicie ważne, więc mam nadzieję, że moim słuchaczom się spodobają. Wierzę, że przekaz zawarty w tekstach i muzyce dotrze do publiczności" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle AniKa Dąbrowska.

Tematem przewodnim debiutanckiego albumu zwyciężczyni drugiej edycji programu "The Voice Kids" jest wiara we własne możliwości. Artystka chciałaby, aby fani po wysłuchaniu piosenek czuli się zmotywowani do spełniania marzeń. Zaznacza, że jej priorytetem było przekazanie światu pozytywnej energii i radości, którą ma w sobie. Wierzy, że z uśmiechem łatwiej jest pokonywać codzienne trudności i przeszkody.

"Poruszam na swojej płycie temat miłości i szacunku do drugiego człowieka. Za pomocą utworów mówię, że pomimo wszystkich przeciwności losu trzeba być sobą. Nie możemy się zmieniać, musimy cieszyć się chwilą i uśmiechać każdego dnia. Życie jest krótkie, więc powinniśmy korzystać z niego pełnymi garściami" - tłumaczy.

AniKa Dąbrowska przyznaje, że to właśnie dzięki pozytywnemu myśleniu udało jej się osiągnąć sukces muzyczny i zrealizować cel, jakim było wydanie albumu. Zaznacza, że materiał, który znajduje się na płycie, jest dla niej ważny, ponieważ określa kierunek, w jakim chciałaby pójść. Młoda artystka chce, by teksty jej utworów były szczere i miały wpływ na życie słuchaczy.

"Jestem bardzo wrażliwą osobą. Myślę, że ludzie, którzy przyglądali się mojej karierze od samego początku i były ze mną, kiedy stawiałam pierwsze kroki, o tym wiedzą. Chciałabym w muzyce przekazywać emocje i to, jaka jestem" - zwraca uwagę młoda wokalistka.

AniKa Dąbrowska tłumaczy, że tytuł płyty łączy wszystkie utwory, które się na niej znajdują, i odzwierciedla główny przekaz albumu. Wokalistka przyznaje, że traktuje go bardzo osobiście, ponieważ dotyczy bezpośrednio jej życiowych doświadczeń. Wierzy, że słuchacze z łatwością się z nimi utożsamią, ponieważ jest uniwersalny.

"'Afirmacja' jest odbiciem mojej codzienności, ponieważ jestem osobą, która adoruje życie i cieszy się każdą chwilą. Wielką radość sprawia mi to, że mogę być z bliskimi i przyjaciółmi, występować na scenie, nagrywać piosenki, bawić się ze zwierzętami oraz spotykać z fanami. Afirmacja pomaga także w realizacji marzeń. Myślę, że w każdej z moich piosenek zawarta jest tajemnicza mała afirmacja" - zaznacza artystka.