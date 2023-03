Ania Rusowicz jest córką legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni . Wokalistka zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul. Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.

Na początku tego roku w plotkarskich mediach pojawiły się informacje o tym, że wokalistka po kilkunastu latach rozwiodła się z Hubertem Gasiulem. Sama nie komentowała tych doniesień, jednak z jej profili w mediach społecznościowych zniknęły wspólne zdjęcia.

Teraz z okazji okrągłych urodzin wypuściła piosenkę "Tobie" , w której podsumowuje dotychczasowe życie. Utwór zapowiada nadchodzącą piątą płytę.



"40 lat minęło jak jeden dzień i ja także zostałam Stefanem Karwowskim. Może to moja miłość do oldschoolu, a może ja po prostu mam starą duszę, a teraz i ciało i pesel podąża w kierunku i stylu pozytywnie rozumianym 'vintage'. W każdym razie chciałam napisać, że z każdym dniem jest coraz lepiej i odpowiada mi ta 40-ka. Dojrzałość jest super. Jest też nieprzereklamowana. Nie musi się już z niczym ścigać i udowadniać nikomu że jest wartościowa" - napisała Rusowicz, decydując się sygnować nowy utwór pełną wersją swojego imienia.

"Doceniam wszystko, więcej widzę, mniej się śpieszę, akceptuję to co jest. W swoje urodziny także ja zrobiłam samej sobie prezent, bo dlaczego mam zapomnieć o sobie? Już się tego nauczyłam, że ja też jestem ważna i to uświadomiła mi właśnie ta magiczna 40ka" - dodaje wokalistka, nazywając piosenkę "Tobie" klamrą, która spięła jej doświadczenia: porażki i sukcesy.

U boku Anny Rusowicz pojawili się Krzysztof Zagajewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Tomasz Waldowski (perkusja), Rafał Gańko (trąbka), Sebastian Stanny (saksofon) i Marcin Cichocki (organy Hammonda).

"Zespół nagrywał w sposób dziś rzadko wykorzystywany, to znaczy na taśmę magnetofonową i tak zwaną 'setką', czyli rejestrując utwór od początku do końca, bez dogrywania jakichkolwiek fragmentów" - czytamy.

Za teledysk odpowiada Michał Kucharski, a w klipie pojawia się dodatkowo tancerz Adrian Koszewski.