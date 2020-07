Ania Rusowicz i Paulina Przybysz razem. Zobacz teledysk "Przebudzenie"

Do sieci trafił teledysk do trzeciego i zarazem tytułowego singla z płyty "Przebudzenie". Anię Rusowicz w nagraniu gościnnie wsparła Paulina Przybysz.

Ania Rusowicz prezentuje nowy teledysk /Jakub Kamiński /East News

Piosenka jest swego rodzaju hymnem nawołującym do przebudzenia ludzkiej świadomości, wobec aktualnych wydarzeń na świecie. Utwór powstał z myślą o ratowaniu naszej planety, ale też nawołuje do powrotu ludzi do świata natury i życia zgodnego z nią tak jak robili to hipisi czy Indianie - czytamy w informacji prasowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Rusowicz: Chciałam podać odbiorcy muzykę, która nie ma kontekstu INTERIA.PL

"Potrzebowałam dużo czasu żeby ta płyta powstała. Musiałam się przebudzić. Wprawdzie w tym czasie wydałam kilka okazjonalnych albumów (m.in. Woodstock, Pastorałki, piosenka do filmu 'Sztuka kochania' - posłuchaj! , czy alternatywne/alterego Nixes) więc nie próżnowałam. Żeby napisać tę płytę musiałam mentalnie i fizycznie odbyć podróż na drugi koniec świata" - tak Ania Rusowicz tłumaczyła tytuł "Przebudzenie".

Wokalistka postanowiła sama wyprodukować nowy materiał, który powstał zainspirowany muzycznym klimatem Nowego Orleanu (rock'and'roll, funk, blues).

Album ukazał się w październiku 2019 r.

Clip Ania Rusowicz Przebudzenie - feat. Paulina Przybysz

W tytułowym utworze Anię Rusowicz wokalnie wspiera Paulina Przybysz. Jej siostra - Natalia Przybysz - napisała tekst do piosenki "Voodoo". Z kolei autorką tekstu do utworu "Baba" jest Natalia Grosiak z zespołu Mikromusic.

Wcześniej na singlach pojawiły się piosenki "Świecie stój" i "Do lasu".



Clip Ania Rusowicz Świecie stój

