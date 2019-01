Ania Karwan: Zobacz teledysk "Czarny świt"

15 lutego ukaże się zapowiadany już przez nas debiutancki album finalistki siódmej edycji "The Voice of Poland" Ani Karwan. Płytę zatytułowaną "Ania Karwan" promuje kolejny singel "Czarny świt".

Ania Karwan zaprezentowała drugi singiel z debiutanckiej płyty

Na chwilę przed premierą swojej debiutanckiej płyty Ania Karwan zaprezentowała przejmującą balladę "Czarny świt". Jak sama powiedziała, to najtrudniejszy utwór, który przyszło jej zaśpiewać.



Czarny świt

"Czasem wiara i walka okazują się niewystarczające, by coś czego pragniesz trwało. Wtedy bardzo ciężko jest pogodzić się ze stratą i uniknąć obwiniania siebie. Nagrywając 'Czarny świt' targały mną bardzo silne emocje. Trudno było przez nie przebrnąć bez poruszenia najczulszych strun. Rozstanie z człowiekiem, którego kochasz nigdy nie jest łatwe. Nagranie tej piosenki to była prawdziwa walka, którą toczyłam przede wszystkim z samą sobą" - mówi wokalistka.

Do piosenki powstał tzw. "master shot" - teledysk nakręcony w jednym ujęciu, który dokumentuje silne emocje przeżywane przez artystkę. Za jego reżyserię i realizację odpowiada jeden z najlepszych fotografów w Polsce - Marek Straszewski.



Długo trzeba było czekać na debiut Ania Karwan, ale, jak twierdzi wokalistka, "na dobre rzeczy warto czekać". Nawiązała ona współpracę z producentami: Bogdanem Kondrackim (pracował z Dawidem Podsiadłą, Anią Dąbrowską i Brodką) oraz Sławkiem Mroczkiem.



Anna Karwan o debiutanckiej płycie

"Moje spotkanie z Bogdanem Kondrackim jest wielką nagrodą za 18 lat szukania siebie" - podkreśla Ania. Według producenta "Ania jest prawdziwą divą. Jest nie tylko wrażliwa, hyper muzykalna i bardzo kreatywna w studiu, ale jest też artystką świadomą, która potrafi zbudować piosenkę od początku do końca wywołując ciarki na plecach. Niewiele wokalistek w Polsce (i nie tylko) ma takie możliwości wokalne".

Ania Karwan na okładce swojej pierwszej płyty

Pierwszym, promującym album utworem, który stał się radiowym przebojem, byli "Głupcy".

Głupcy

Płyta Ani Karwan będzie zawierać kilkanaście bardzo osobistych utworów. Tuż po jego premierze (15 lutego), wokalistka ruszy w trasę koncertową, podczas której zaprezentuje nie tylko materiał z płyty ale też repertuar sprzed debiutu, m.in. "Purple Rain" Prince'a (posłuchaj utworu!), którego wykonaniem wokalistka zasłynęła w VII edycji "The Voice of Poland". Zostało ono też dostrzeżone na świecie, czego dowodem jest włączenie do zestawienia "Top Ten Global Voice 2016".



VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain" – Przesłuchania w ciemno

Ania Karwan w "The Voice of Poland" doprowadziła Natalię Kukulską do łez

Ania Karwan w przeszłości współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką.

Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.