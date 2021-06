Anette Olzon (eks-Nightwish) zapowiada drugi album

"Strong" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty Anette Olzon, byłej wokalistki Nightwish.

Anette Olzon niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

W skomponowaniu drugiego solowego albumu Anette Olzon, znanej także z grupy The Dark Element i projektu Allen / Olzon, pomógł Szwedce jej rodak Magnus Karlsson, ceniony gitarzysta i producent, na co dzień członek m.in. niemieckiego Primal Fear.

W składzie, który zarejestrował następcę debiutu "Shine" z 2014 roku, figurują również perkusista Anders Köllerfors (Allen / Olzon, Heart Healer) oraz basista Johan Husgafvel, prywatnie mąż Anette.

Miksem "Strong" zajął się uznany duński fachowiec Jacob Hansen.

"Co do samej muzyki, zależało mi na znacznie cięższym albumie, acz z wyrazistymi melodiami. Inspiracją były dla mnie zespoły takie jak Dimmu Borgir i In Flames" - powiedziała Olzon.

Druga solowa płyta Anette Olzon trafi na rynek 10 września nakładem włoskiej wytwórni Frontiers.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Parasite", pierwszym singlem z nowego dokonania szwedzkiej wokalistki. Powstały do niego teledysk znajdziecie poniżej:

Clip Anette Olzon Parasite

Oto lista utworów albumu "Strong":

1. "Bye Bye Bye"

2. "Sick Of You"

3. "I Need To Stay"

4. "Strong"

5. "Parasite"

6. "Sad Lullaby"

7. "Fantastic Fanatic"

8. "Who Can Save Them"

9. "Catcher Of My Dreams"

10. "Hear Them Roar"

11. "Roll The Dice".