O śmierci muzyka poinformował na Facebooku zespół Depeche Mode ( posłuchaj! ), z którym występował od 40 lat.

"Zszokowani i przepełnieni smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Andy'ego "Fletcha" Fletchera. Andy miał serce ze szczerego złota i zawsze był przy nas, gdy potrzebowaliśmy wsparcia, miłej rozmowy uśmiechu albo dobrej rady" - czytamy w oświadczeniu.

Zespół poprosił o uszanowanie prywatności rodziny Fletchera, a także członków grupy w tym trudnym czasie. Niemal od razu rozpoczęły się spekulacje na temat przyczyn śmierci multiinstrumentalisty.

Magazyn "Rolling Stone" przekazał, że Fletcher zmarł w swoim domu z przyczyn naturalnych. Z kolei "Independent" przypomina, że w połowie lat 90. pogłębiająca się depresja muzyka doprowadziła do jego załamania nerwowego.

Andy "Fletch" Fletcher z Depeche Mode nie żyje. Kim był?

Andy Fletcher był aktywny zawodowo od 1977 roku. Wtedy też założył ze szkolnym kolegą, Vince Clarkiem grupę No Romance. Trzy lata później poznał Martina Gore'a, który dołączył do zespołu - przemianowano je na trio Composition of Sound. Następnie dołączył do nich Dave Gahan, za którego sugestią przyjęli nazwę Depeche Mode. Pod koniec 1981 roku, krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Speak & Spell" Clarke opuścił kolegów.

Kolejna płyta była niemal w całości dziełem kompozytorskim Martina Gore. W 1982 roku dołączył do nich Alan Wilder - odtąd Depeche Mode działało jako kwartet aż do 1995 roku. Zespół oficjalnie występował później jako trio, a ich dyskografię zamyka album "Spirit" (sprawdź!) z 2017 roku.



Często zwracano uwagę na to, że Fletcher posiadał niezwykłą umiejętność łagodzenia sporów w zespole - był łącznikiem między Gahanem a Gore'em.

W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą. W ciągu 40 lat kariery powracali do nas wielokrotnie, ostatnio w 2018 roku.