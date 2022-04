Wokalista, gitarzysta i kompozytor, znany jest z takich przebojów jak "Czas relaksu" ( posłuchaj! ) czy "Nie liczę godzin i lat". W 1971 roku wspólnie ze Zbigniewem Hołdysem i Elizą Grochowiecką założył zespół Andrzej i Eliza ( posłuchaj! ). Po rozpadzie zespołu w 1981 roku Andrzej Rybiński rozpoczął karierę solową, która trwa do dziś.

Kompozytorem muzyki utworu "Uśmiechnij się" jest Marcin Nierubiec, który tworzył dla takich artystów, jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Michał Bajor, Izabela Trojanowska, Doda, Gromee i wielu innych. W zeszłym roku jego kompozycja "Chowam się" w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu ( posłuchaj! ).

Autorem słów jest Maciej Ślużyński. Za realizację teledysku odpowiadają Tomasz Kalczyński i Wojciech Jan Pytkowski (Oskar Studio). "Uśmiechnij się... to jakby moje przesłanie. Uśmiech rodzi uśmiech. A uśmiech to odpuszczenie, to samo dobro. Uśmiechajmy się częściej" - mówi o piosence Andrzej Rybiński.

Pomysłodawcą i producentem najnowszej płyty wokalisty - "Andrzejkowe marzenia" - jest Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer Krzysztofa Krawczyka. Album ukazał się już w dystrybucji cyfrowej.

