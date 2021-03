Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem

Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Wokalista opublikował specjalne nagranie, w którym zdradził w jakim jest stanie Zaapelował też do swoich fanów o przestrzeganie zasad higieny i dbanie o siebie.

Reklama

Andrzej Piaseczny trafił do szpitala /VIPHOTO /East News

Andrzej Piaseczny zachorował 10 dni temu. Domowe leczenie nie przyniosło jednak efektów. To sprawiło, że 50-letni gwiazdor trafił do szpitala.

Reklama

Z łóżka szpitalnego i podpięty pod tlen Piaseczny zaapelował do fanów o ostrożność.

"Kochani. Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale jest jednak wielu ludzi, którzy mają w nosie to, co może z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i proszę trzymajcie się zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy z pasją i zaangażowaniem się mną tu opiekują" - powiedział z wielkim trudem.



Instagram Post

Obecnie Polska wchodzi w trzecią falę pandemii koronawirusa. 17 marca przybyło ponad 25 tys. zakażonych a 453 osoby zmarły. Łącznie w Polsce na koronawirusa zmarło ponad 48 tys. osób, a zakażenie przeszło 1,9 miliona osób.

50 lat Andrzeja Piasecznego 1 / 14 Profesjonalna kariera Piasecznego rozpoczęła się na początku lat 90., gdy trafił do zespołu Mafia. Furorę zrobił trzeci, ostatni album grupy "FM" (1996 r.), na którym znalazł się największy przebój Mafii - "Imię deszczu". Płyta sprzedała się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Źródło: East News Autor: Michal WARGIN udostępnij

7 maja do sklepów trafi jubileuszowa płyta Piasecznego "50/50". Trafią na nią utwory skomponowane i wyprodukowane dla Andrzeja Piasecznego przez gwiazdy polskiej sceny. Na liście znaleźli się m.in. Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.

20 marca Piaseczny miał wystąpić w Białymstoku.