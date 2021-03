Andrzej Piaseczny i urodzinowa płyta "50/50". Kogo zaprosił?

7 maja do sklepów trafi wyjątkowa płyta "50/50" Andrzeja Piasecznego. To zarazem jego debiut w wytwórni Mystic Production, kojarzonej przez lata głównie ze sceną metalową.

Andrzej Piaseczny zapowiada urodzinową płytę AKPA

6 stycznia Andrzej Piaseczny skończył okrągłe 50 lat. Symboliczną datę świętował w gronie najbliższych przyjaciół, wśród których znaleźli się m.in. Majka Jeżowska i Adam "Nergal" Darski, lider metalowej grupy Behemoth.



O imprezie z tej okazji zrobiło się głośno, gdy do sieci trafiło nakręcone przez Nergala wideo.

Przyjaciele zaśpiewali mu przerobioną wersję "Śniadania do łóżka" ( sprawdź! ), w której można było usłyszeć m.in. "Nowa płyta na pół wieku / a tyś jurny wciąż człowieku". Wnieśli także toast, podczas którego wokalista niespodziewanie wyraził swoje poglądy polityczne, dotyczące polskich partii.

Zachowanie piosenkarza wywołało burzę w sieci, a do nagrania odniosło się nawet TVP, z którym Piaseczny jest związany jako juror programu "The Voice Senior".

Teraz zapowiedziano dalsze świętowanie urodzin - wyjątkową płytą "50/50". Trafią na nią utwory skomponowane i wyprodukowane dla Andrzeja Piasecznego przez gwiazdy polskiej sceny. Na liście znaleźli się m.in. Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.



"Zabierając się do pracy nad tym albumem, miałem jedną myśl. Zróbmy coś pozytywnego, coś takiego, żeby uśmiech nie schodził nam z ust, a nogi same wyrywały się do niesienia nas w lepsze czasy" - podkreśla Andrzej Piaseczny.



