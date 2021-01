Andrzej Piaseczny komentuje aferę po urodzinach. Mocne słowa

Trwa afera po przyjęciu z okazji 50. urodzin Andrzeja Piasecznego. Urodziny świętował z grupą znajomych, a w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z imprezy. Wokalista postanowił skomentować sytuację.

Andrzej Piaseczny od lat cieszy się popularnością /VIPHOTO /East News

6 stycznia Piaseczny skończył 50 lat. Symboliczną datę piosenkarz celebrował w grupie znajomych, wśród których znaleźli się m.in. Adam "Nergal" Darski i Majka Jeżowska.



Reklama

Przyjaciele zaśpiewali mu przerobioną wersję "Śniadania do łóżka" ( sprawdź! ), w której można było usłyszeć m.in. "Nowa płyta na pół wieku / a tyś jurny wciąż człowieku".

Wnieśli także toast, podczas którego wokalista niespodziewanie wyraził swoje poglądy polityczne, dotyczące polskich partii. Nagranie z urodzin pojawiło się na InstaStory Nergala.

Zachowanie piosenkarza wywołało burzę w sieci, a do nagrania odniosło się TVP, z którym Piaseczny jest związany jako juror programu "The Voice Senior".



Telewizja Polska oświadczyła, że "nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny oraz że "wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" INTERIA.PL

Redakcja plotek.pl zwróciła się do TVP z pytaniem, czy widzowie zobaczą trenera w kolejnych edycjach. "Skład jurorów formatu 'The Voice...' jest stale modyfikowany. O tym, kto zasiądzie w fotelach trenerskich w kolejnych edycjach programu, Telewizja Polska poinformuje w odpowiednim czasie" - odpowiedziała stacja.



Przez pierwsze dni wokalista nie komentował sytuacji. W końcu jednak zdecydował się odpowiedzieć na pytania fanów. Live na Instagramie nazwał przekornie "Czat z Andrzejem Niegrzecznym".



Instagram Post

Fani zapytali go m.in., czy obraził się na Nergala za to, że ten opublikował nagrania z imprezy. "Nie mam w zwyczaju obrażać się na znajomych i oczywiście, to co przedostało się do publicznej wiadomości znaleźć się tam nie powinno i to jest absolutnie jasne" - powiedział, po czym dodał: "Impreza była przednia, to chyba wszyscy widzieli. Mam w zwyczaju wyciągać wnioski i z całą pewnością takie sytuacje nie będą się powtarzać".



Wyjaśnił również, że każdy zachowuje się inaczej w życiu publicznym, a inaczej w życiu prywatnym i on także, co tkwi w "duchu narodu", jest człowiekiem z krwi i kości, który lubi zakląć i napić się alkoholu.