Andrzej Piaseczny i Grzegorz Skawiński razem. Zobacz teledysk "Przeczytaj mnie"

W najnowszym teledysku "Przeczytaj mnie" Andrzej Piaseczny dał pomalować swoje ciało. "Bądź czuły, bądź wrażliwy. Miej odwagę delikatności równej w sile wyjściu na barykady" - podkreśla wokalista.

Andrzej Piaseczny prezentuje nowy teledysk /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

"Przeczytaj mnie, przyjrzyj się, dostrzeż. Spokojnie, powoli, dokładnie. W świecie krzyczącym jednoznacznością, znakami uproszczeń, spychającym delikatność gdzieś daleko poza widoczne, miej odwagę zobaczyć. Dostrzeż szczegół, element. To, że nie rzuca się w oczy, nie stanowi o jego mniejszej wadze. Czasem właśnie on jest definicją tego, na co patrzysz. Bądź czuły, bądź wrażliwy. Miej odwagę delikatności równej w sile wyjściu na barykady. Przeczytaj ze mnie ślad każdego dobrego i złego słowa oraz czynu. Jest zapisany dokładnie tak jak w Tobie" - czytamy w opisie do nowego teledysku Andrzeja Piasecznego.

Sam wokalista jest nie tylko autorem tekstu piosenki "Przeczytaj mnie", ale napisał także scenariusz i zajął się reżyserią klipu.

Do współpracy zaprosił troje artystów plastyków - Jaśmina Parkita, Zuza Milewska i Mateusz Pięta na ciele wokalisty namalowali własne obrazy.

Clip Andrzej Piaseczny Przeczytaj mnie - feat. Grzegorz Skawiński

"Ciało dorosłego mężczyzny, pełne niedoskonałości i śladów życia, zapisują własnym obrazem. Choć trwa on jedynie moment, to przecież zostanie jak każda znacząca, miniona chwila" - podkreśla Piaseczny.

Solo gitarowe w utworze "Przeczytaj mnie" zagrał Grzegorz Skawiński z grupy Kombii.

"Opowiedziałem mu, choć pewnie innymi słowami, co chciałbym przekazać, działając na zmysły słuchacza i widza. Jego wkład w ten obraz, to partia solowa na gitarze" - mówi wokalista, dziękując Skawińskiemu za owocną współpracę.

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Na swoim koncie ma 12 albumów, z czego ostatni z nich - koncertowy krążek "25+" - ukazał się pod koniec 2018 roku.

Wokalista karierę zaczął w zespole Mafia na początku lat 90. oraz od współpracy z Robertem Chojnackim. Ich przeboje - "Prawie do nieba", "Niecierpliwi", czy "Budzikom śmierć" - podbijały listy przebojów oraz przyniosły mu ogromną popularność.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudzała i wzbudza działalność solowa Piasecznego. To on wylansował takie utwory jak "Mocniej?", "Jeszcze bliżej", "Z głębi duszy", "Chodź, przytul, przebacz" oraz "Śniadanie do łóżka".

W tym roku Piaseczny pojawił się gościnnie u boku Anny Jurksztowicz w jej piosence "Kochanie, ja nie wiem".

49-letni wokalista będzie też trenerem w nadchodzącej drugiej edycji "The Voice Senior".