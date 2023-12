Andrzej Piaseczny chciał zaskoczyć fanów. Prawie go wyrzucili ze sceny

"Muszę to tu zostawić. Kiedyś z pewnością wrócę do tego wspomnienia" - napisała Rychwalska pod swoim instagramowym postem. Nagranie szybko zyskuje popularność, a szczęśliwi fani Andrzeja Piasecznego, którzy akurat wtedy spacerowali po bydgoskim jarmarku chwalą się, że całe wydarzenie widzieli na żywo.

"Totalna niespodzianka, totalne zaskoczenie. Już chciałam wyprosić ze sceny tego gościa, który zaczął mi się na nią bez zapowiedzi tarabanić, gdy nagle okazało się, że tym gościem jest... Andrzej Piaseczny" - wyjaśniła żartobliwie Rychwalska.

"Dziękuję z całego serca. To ogromny zaszczyt móc z Panem zaśpiewać na jednej scenie spontaniczny duet" - dodała. Występ Andrzeja Piasecznego nie był w ogóle planowany przez organizatorów, a sam wokalista razem z Kacprem Dworniczakiem jeździ aktualnie z trasą koncertową promującą ich najnowszy album "Jeszcze zanim Święta".

Andrzej Piaseczny i Kacper Dworniczak. Świąteczny duet

Przy świątecznym projekcie Andrzej Piaseczny do współpracy zaprosił młodego, utalentowanego gitarzystę klasycznego - Kacpra Dworniczaka. Wokalista ma już w dorobku świąteczną płytę - chodzi o album "Zimowe piosenki" (2012) nagrany razem z Sewerynem Krajewskim.

Kacper Dworniczak to utalentowany gitarzysta młodego pokolenia - zaczynał w wieku 6 lat u Piotra Kosmowskiego. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Od roku akademickiego 2020/2021 student Kunst Universitat Graz w Austrii, w klasie gitary dwóch profesorów Paolo Pegoraro i Łukasza Kuropaczewskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Nauki jest laureatem ponad 40 konkursów ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, uczestnikiem zagranicznych festiwali (m.in. Niemcy, Słowacja, Czechy, Austria, Grecja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Rosja, Japonia, Francja, Stany Zjednoczone) oraz finalistą programu "Młody muzyk roku" (2018).

"Święta w naszym domu zaczynają się od... muzyki! Zanim zdążymy pomyśleć o duchu Świąt Bożego Narodzenia, o krzątaninie, zakupach, zanim dzieci napiszą list do św. Mikołaja, najpierw słyszymy pierwszą świąteczną piosenkę. Każdy z nas ma swoje ulubione, jak ponadczasową 'Dzień jeden w roku', uśmiechniętą 'Ding Dong', czy delikatną 'Lulajże, mi lulek' z filmu 'Miś'. W tym roku przypomnimy Wam je wszystkie, opracowane na głos i gitarę klasyczną. Najpierw wejdziemy do Waszych domów, żeby wyciągnąć Was z nich na przedświąteczne koncerty. Wprowadzimy Was w muzyczny nastrój delikatności i piękna dźwięku, który będzie Wam towarzyszył przez całe Święta. Wyjątkowo, tak właśnie złożymy Wam życzenia. Pomyślicie może, że to dużo, dużo zbyt wcześnie. A co tam... Wesołych Świąt!" - mówił podczas wydawania albumu Andrzej Piaseczny.