Ideą programu jest to, że dwie drużyny, pod wodzą stałego kapitana rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach, odpowiadają na niestandardowe pytania i uczestniczą w rozmaitych eksperymentach naukowych. Będę szukać odpowiedzi na pytania dotyczące świata nauki, historii, ciekawostek z życia znanych ludzi czy absurdów życia codziennego.

A to wszystko przy sporej dozie humoru. W roli gospodarza wystąpi Tomasz Kammel. Natomiast kapitanami drużyn są Olga Szomańska i Andrzej Krzywy. Z kolei eksperymenty przeprowadzać będzie Radek Brzózka.

Kapitanowie to ludzie muzyki. Olga Szomańska jest laureatką Superjedynki na festiwalu w Opolu w 2006 r., za piosenkę "Niech mówią, że to nie jest miłość", skomponowaną przez Piotra Rubika. A w 2016 r. dotarła do finału "Twoja twarz brzmi znajomo". Jeśli chodzi o Andrzeja Krzywego, to od 1987 r. jest on przede wszystkim wokalistą De Mono. Jednak co kilka lat pozwala sobie na romans z telewizją.

W 2018 r. był prowadzącym muzycznego show "Od Opola do Opola" w TVP1, a jako kapitan drużyny sprawdził się już w teleturnieju "To było grane", emitowanym przez TVN w latach 1999-2000.

"Wiesz czy nie wiesz?" emitowane będzie w niedzielę począwszy od 12 marca.