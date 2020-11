Andrzej Duda spotkał się z ludźmi kultury: Jak poprawić ich sytuację?

O sytuacji twórców wywołanej przez pandemię COVID-19 rozmawiano m.in. podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z sygnatariuszami "Apelu o ratowanie polskiej kultury" - podała w czwartek (26 listopada) Kancelaria Prezydenta RP.

Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami środowisk kultury /Wojciech Stróżyk / Reporter

Jak poinformowano spotkanie z sygnatariuszami "Apelu o ratowanie polskiej kultury" miało miejsce w Pałacu Prezydenckim.



Reklama

Andrzej Duda w czasie spotkania rozmawiał o sytuacji twórców wywołanej przez pandemię COVID-19 oraz systemowych możliwościach wsparcia ludzi kultury - podano na stronie prezydent.pl.



Pod apelem, skierowanym w październiku do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, podpisali się przedstawiciele środowiska twórczego: aktor i reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie; scenarzystka i producentka filmowa Ilona Łepkowska; reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze; pisarz i publicysta Zygmunt Miłoszewski oraz piosenkarka Anna Karwan.



Zdaniem sygnatariuszy apelu, aby poprawić sytuację i zapewnić ochronę ich praw polskich artystów niezbędne jest przyjęcie "Pakietu dla Kultury".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Karwan o wymarzonych duetach Newseria Lifestyle

Pakiet ratujący kulturę to trzy systemowe rozwiązania: zmiana art. 15L jednej z ustaw tarczy antycovidowej, przyjęcie ustawy o statusie artysty i szybka implementacja unijnej dyrektywy o prawie autorskim.



Artykuł w ramach tzw. ustawy covidowej (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) z 2 marca br. - wstrzymuje na czas pandemii wynagrodzenia pobierane dla twórców, artystów i producentów przez organizacje zbiorowego zarządzania od podmiotów publicznie odtwarzających muzykę, takich jak np. hotele, puby czy restauracje. Rozwiązanie to jednak nie określa, do kiedy trwa taki stan rzeczy. Wiele spośród tych miejsc wróciło już do normalnego funkcjonowania po pierwszej fali pandemii i w okresie letnim funkcjonowało normalnie. Mimo to opłata na rzecz artystów nie jest odprowadzana.



Anna Karwan na Różach Gali 1 / 5 Anna Karwan na Różach Gali Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Ustawa o statusie artysty przygotowywana jest w MKiDN. Ma ona m.in. wzmocnić zabezpieczenie socjalne twórców, poprzez powołanie specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Środki Funduszu pochodziłyby m.in. z uaktualnienia tzw. opłaty reprograficznej, zwanej inaczej opłatą od czystych nośników, która zdaniem twórców powinna objąć, podobnie jak w większości krajów Europy, także tablety i smartfony.



Trzecim filarem "Pakietu dla Kultury" ma być szybka implementacja przez Polskę unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, przyjętej przez Parlament Europejski w marcu 2019 r. Ma ona w sposób kompleksowy chronić prawa twórców w internecie wobec ekspansji globalnych koncernów technologicznych. Jej przyjęcie oznacza konieczność podpisania adekwatnych licencji na wykorzystanie twórczości przez serwisy udostępniające treści. Czyli w praktyce wielkie platformy internetowe powinny zacząć sprawiedliwie dzielić się z artystami środkami pozyskiwanymi z reklam wyświetlanych przy udostępnianych utworach.