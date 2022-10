Z trudem decydując się na związane z pracą podróże, Andrea Bocelli ma spore wymagania, co do samolotów i serwisu pokładowego. Bynajmniej nie chodzi o serwowane na pokładzie trunki czy posiłki. Jak wynika z fragmentów pozwu złożonego w imieniu tenora, cytowanych przez AP, zawierane z przewoźnikami umowy wskazują na akceptowalny model i rok produkcji samolotu - najlepiej, aby maszyna nie miała więcej niż cztery lata. Umowa dotyczy także zachowania załogi pokładowej. Zarówno kapitan, jak i obsługa, zobligowani są do tego, aby nie informować śpiewaka o turbulencjach, złych warunkach pogodowych i wszelkich utrudnieniach.

Wideo Andrea Bocelli - "Nessun dorma" - Turandot (Live At Central Park, 2011)

"Andrea Bocelli boi się latać i może odczuwać niepokój związany z kwestiami bezpieczeństwa podczas podróży. Jest w szczególności wrażliwy na podwyższony hałas, który wydają starsze samoloty. Dodatkowo, za każdym razem kapitan jest instruowany, aby nie ogłaszać na pokładzie informacji o warunkach pogodowych czy spodziewanych turbulencjach. To wszystko ma zapobiec niepotrzebnemu stresowi u pana Bocellego" - wyjaśnia pozew.

Andrea Bocelli boi się latać

Niestety w trakcie zeszłorocznej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych, która odbywała się w listopadzie i grudniu, spełnił się lotniczy koszmar tenora. Firma Private Jet Services, która miała zabezpieczyć krajowe i transatlantyckie loty śpiewaka, naruszyła wszelkie warunki umowy. W trakcie podróży z Kalifornii do Cleveland podstawiono starszy model samolotu, na domiar złego pod koniec podróży stewardessa poinformowała o możliwych trudnościach przy lądowaniu.

Jak wynika z pozwu, te niedopatrzenia i błędy załogi były powodem dużego stresu śpiewaka. Za ten niefortunny lot przeproszono, jednak na tym nie zakończyły się kłopoty tenora z firmą czarterową. Okazało się bowiem, że na ostatnim etapie trasy koncertowej, kilka lotów zostało anulowanych, co zmusiło Bocellego do podjęcia współpracy z inną firmą.

To niedbalstwo będzie sporo kosztowało przewoźnika. W związku z niewywiązaniem się z umowy, została on wezwany do zwrócenia kwoty 569 800 dolarów, które tenor zapłacił za 15 lotów, kwoty 300 tys. dolarów, którą musiał zapłacić za alternatywne loty, pokrycia honorariów prawników i wypłacenia odszkodowania.