Poległym górnikom artysta zadedykował - jak mówił - "z głębi serca" jeden z utworów, nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco. Szczególnym momentem koncertu było wykonanie pieśni Leonarda Cohena "Hallelujah", którą Andrea Bocelli zaśpiewał ze swoją 9-letnią córką Virginią, akompaniując jej na gitarze.

Clip Andrea Bocelli Hallelujah

Na widowni sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zasiedli m.in. członkowie rodzin zamordowanych górników, uczestnicy górniczych strajków, represjonowani opozycjoniści z okresu PRL, działacze Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz osoby zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o ofiarach stanu wojennego. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentowała jego doradczyni Zofia Romaszewska.



Reklama

"Ten koncert jest dla was, dla was wszystkich. Dla tych, co stracili swoich najbliższych - ojców, mężów, braci, wujków, synów, przyjaciół. Dla was, do których strzelano, gazowano, pobito - nie tylko w kopalni Wujek, ale w całej Polsce. Ten koncert jest dla tych tysięcy aresztowanych, internowanych, wyrzucanych z pracy, z uczelni czy szkoły. Dla tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia naszej ojczyzny" - mówił przed koncertem szef Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku Krzysztof Pluszczyk.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną 1 / 8 61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia. Źródło: Agencja FORUM Autor: EliotPress / MEGA udostępnij

"Ten uroczysty koncert jest też podziękowaniem dla wielu z was - dla lekarzy, pielęgniarek, którzy ratowali życie rannym i ukrywali ich w szpitalnych pomieszczeniach; dla prawników, broniących was w komunistycznych procesach" - wyliczał Pluszczyk, dziękując również wszystkim, którzy bronili pamięci poległych i represjonowanych - wówczas i obecnie.



W liście do uczestników koncertu premier Mateusz Morawiecki wskazał, że po ogłoszeniu stanu wojennego górnicy z kopalni Wujek stanęli do nierównej walki. "Świadomi siły milicji i wojska, niemal bezbronni w zwyczajnym tego słowa znaczeniu, ale w istocie posiadający nadzwyczajny arsenał: odwagę, poczucie godności i nade wszystko: solidarność" - napisał premier w liście, odczytanym przez posła PiS Waldemara Andzela.



"Tak dziś, jak i zawsze, musimy przypominać o tym wydarzeniu. Musimy nazywać rzeczy po imieniu i zakorzeniać fakty o największej zbrodni stanu wojennego w naszej zbiorowej pamięci. Nie możemy zapomnieć, jak wielką ofiarę w walce o wolność ojczyzny złożyli górnicy z Wujka" - podkreślił premier.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli z nową płytą "Si" Interia.tv

"Dziś, gdy Polska jest wolna i niepodległa, musimy pamiętać, że zawdzięczamy ją także ludziom, którzy w mrocznych czasach komunizmu potrafili dokonać wyboru między dobrem a złem, między wolnością a zniewoleniem" - napisał szef rządu do uczestników niedzielnego koncertu w Katowicach.

Andrea Bocelli jest obecnie najpopularniejszym na świecie tenorem, łączącym muzykę operową i rozrywkową. Do Katowic przyjechał w niedzielę zaledwie na kilka godzin, krótko przed zaplanowanymi na grudzień występami w Stanach Zjednoczonych. Jak mówią organizatorzy katowickiego koncertu, mimo napiętego kalendarza, artysta zgodził się na występ w stolicy Górnego Śląska, gdy dowiedział się, iż wydarzenie poświęcone jest pamięci górników z Wujka i innych ofiar stanu wojennego.

Podczas niedzielnego koncertu artyście towarzyszyli muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Carlo Berniniego, a także Chór Polskiego Radia i Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia oraz solistki. W pierwszej części koncernu zabrzmiały słynne arie operowe (m.in. z "Rigoletta", "Cyganerii", "Traviaty" i "Nabucco"), w drugiej - m.in. standardy muzyki rozrywkowej, pieśni neapolitańskie i utwory z filmów Federico Felliniego.

Niedzielny koncert zainaugurował regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ich kulminacją będą uroczystości związane z 40-leciem najdłuższego podziemnego strajku w Kopalni Piast w Bieruniu (w dniach 14-15 grudnia) oraz obchody rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek (16 grudnia), z udziałem najwyższych władz państwowych. Na grudzień zaplanowano też w regionie wiele wydarzeń towarzyszących, m.in. okolicznościowe wystawy i biegi pamięci ofiar.

Pacyfikacja Wujka była największą tragedią stanu wojennego. Protest w kopalni rozpoczął się po wprowadzeniu stanu wojennego, na wieść o zatrzymaniu szefa zakładowej Solidarności Jana Ludwiczaka. W wyniku pacyfikacji kopalni przez siły milicyjne 16 grudnia 1981 r. zginęli: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński i Joachim Gnida. 23 górników zostało rannych od kul, a wielu odniosło lżejsze obrażenia. Dzień wcześniej padły strzały w jastrzębskiej kopalni Manifest Lipcowy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli Caro Gesu' Bambino

16 grudnia pielęgnujące pamięć o tamtych wydarzeniach Śląskie Centrum Wolności i Solidarności otworzy nową wystawę stałą. Nowa ekspozycja mieści się nie tylko - jak poprzednia - na parterze dawnego magazynu odzieżowego kopalni Wujek, ale też na poddaszu oraz w podziemiach. To właśnie z rampy ówczesnego magazynu 16 grudnia 1981 r. padły strzały do strajkujących. Rampa będzie odpowiednio wyeksponowana, jako świadek popełnionej 40 lat temu zbrodni. Największym eksponatem na wystawie będzie czołg T-55.



Inauguracja nowej ekspozycji będzie jednym z głównych wydarzeń rocznicowych obchodów. Po otwarciu wystawy uczestnicy obchodów wezmą udział we mszy św. w katowickim kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po nabożeństwie odbędą się uroczystości przy Krzyżu-Pomniku Poległych Górników, z udziałem przedstawicieli władz. Natomiast punktualnie o 11.00 o największej zbrodni stanu wojennego przypomną w Katowicach syreny alarmowe.

Clip Andrea Bocelli Amazing Grace (arr. Mercurio) - & Alison Krauss (Believe Studio Session)

Cykl organizowanych przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności grudniowych uroczystości rocznicowych rozpocznie 11 grudnia Bieg Dziewięciu Górników, z udziałem około pół tysiąca uczestników, którzy pokonają symboliczne 9 kilometrów. Natomiast 16 grudnia, w rocznicę pacyfikacji kopalni, w podobnym młodzieżowym biegu weźmie udział ponad 700 uczniów z 70 śląskich szkół.



Na 13 grudnia zaplanowano, organizowaną wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, konferencję naukową "Stan wojenny w woj. katowickim", zaś 15 grudnia - w przeddzień 40. rocznicy tragedii - w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbędzie się uroczysty koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi skomponowany przez Piotra Mossa tren poświęcony dziewięciu zamordowanym górnikom.

Andrea Bocelli - koncerty w Polsce w 2022 r.

Popularny włoski tenor w 2022 r. dwukrotnie zaśpiewa w Polsce. Koncerty odbędą się 19 sierpnia 2022 r. na PGE Narodowym i 27 sierpnia 2022 r. w Tauron Arenie Kraków.