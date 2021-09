Matteo Bocelli i teledysk "Solo". Kim jest syn ​Andrei Bocelliego?

Bracia Amos Bocelli i Matteo Bocelli są owocami pierwszego małżeństwa Andrei Bocelliego z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, włoski gwiazdor opery zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

Andrea Bocelli i jego rodzina

Po rozstaniu się z Enriką Bocelli przeniósł się do nowego nowego domu w Forte dei Marmi, a nieletni wówczas synowie zostali z pierwszą żoną wokalisty w ich poprzedniej rezydencji, która mieści się w tej samej gminie w Versilii.

Świat muzyki poznał Amosa i Matteo w 2018 r., kiedy do sklepów trafiła płyta "Si". Był to pierwszy studyjny album Andrei z oryginalnym materiałem po 14-letniej przerwie.

Amos nagrał partię fortepianu na akustyczne wersje utworów "Sono Qui (I Am Here)" oraz "Ali di Liberta" (oba nagrania trafiły na płytę jako bonus tracki). Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszył się "Fall On Me" - duet Matteo i Andrei. Do tej pory klip zanotował ponad 92 mln odsłon.

Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do nowego filmowego przeboju Disneya "Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa".

Singel dostępny jest w siedmiu różnych językach. W teledysku zaprezentowano niepublikowane wcześniej fotografie Andrei i Matteo z ich albumu rodzinnego.

"Technicznie są bardzo różne, ale jest jedna rzecz, która sprawia, że jednak brzmią podobnie - to artystyczna osobowość. Ten charakterystyczny sposób wyrażania siebie głosem. Nie da się tego wyuczyć. Trzeba się z tym urodzić" - mówił Andrea Bocelli.

Matteo Bocelli i teledysk "Solo". Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Po sukcesie "Fall On Me" i współpracy z ojcem (występy w amerykańskiej edycji "Dancing With the Stars", podczas otwarcia Uniwersjady 2019, na koncercie "Cud życia" w TVP), Matteo rozpoczyna karierę solową.

Taki tytuł - "Solo" - nosi właśnie pierwszy utwór zapowiadający debiutancki album szykowany na 2022 r.

"Wybrałem 'Solo' na pierwszy singel mojego projektu z ponad 60 piosenek" - mówi Matteo Bocelli.

Za produkcję nagrania odpowiada Jesse Shaktin, mający na koncie współpracę z Sią, Kelly Clarkson i Jennifer Lopez.

Teledysk "Solo" został nakręcony we włoskich Dolomitach. Wideo pokazuje solową podróż Matteo przez życie, muzykę i emocje.