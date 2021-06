Euro 2020: Andrea Bocelli wystąpił na otwarcie mistrzostw

Legendarny tenor Andrea Bocelli zaśpiewał podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone z 2020 r.

Tegoroczne piłkarskie Euro 2020 odbędzie się w dniach 11 czerwca - 11 lipca. Rozgrywki zaplanowano w 11 miastach w 10 państwach (Amsterdam, Baku, Budapeszt, Bukareszt, Kopenhaga, Glasgow, Londyn, Monachium, Petersburg, Rzym, Sewilla).

W meczu otwarcia (godz. 21:00) na Stadionie Olimpijskim w Rzymie zmierzą się drużyny Włoch i Turcji. Oficjalnego otwarcia dokonali legendarni włoscy piłkarze Francesco Totti i Alessandro Nesta.

Przed pierwszym gwizdkiem na murawie pojawił się światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli.

62-letni wokalista od dzieciństwa jest fanem piłki nożnej. W Rzymie wykonał słynną arię "Nessun Dorma" z opery "Turandot" Giacomo Pucciniego.

Widzowie zobaczyli też wirtualny występ Martina Garrixa oraz Bono i The Edge, liderów grupy U2. Motywem przewodnim był prawdziwy koncert na stadionie na żywo, łączący pełen nadziei tekst piosenki wraz z obrazami ożywionymi przez technologię. Widzowie zobaczyli m.in. boisko przekształcone w niebiesko-biały płomień, pola energii stworzone z milionów cząsteczek światła i wyświetlanego na scenie Bono. Występ został nakręcony w najnowocześniejszych studiach sterowania ruchem (ang. motion control) w Londynie oraz na Olimpico w Rzymie, aby odtworzyć stadion w technologii 3D.

Razem wykonali piosenkę "We Are The People" - oficjalny hymn Euro 2020.

