​Andrea Bocelli i Ellie Goulding razem: Zobacz teledysk "Return to Love"

Teledysk "Return to Love" promuje zapowiadaną już przez nas płytę "Si Forever: The Diamond Edition" włoskiego tenora Andrei Bocelliego. W tym utworze wspiera go w duecie Ellie Goulding.

Wydany w październiku 2018 r. album "Si" w pierwszym tygodniu od premiery rozszedł się w nakładzie ponad 126 tysięcy egzemplarzy w USA. Andrea Bocelli po raz pierwszy w swojej karierze zdobył 1. miejsce na listach bestsellerów w USA i Wielkiej Brytanii. Wcześniej w USA do 2. pozycji dotarł bożonarodzeniowy album "My Christmas" (2009) i "Passione" (2013).



Obecnie sprzedaż "Si" przekroczyła liczbę miliona egzemplarzy.

8 listopada ukaże się poszerzona wersja pod tytułem "Si Forever: The Diamond Edition", na którym znajdą się duety z Ellie Goulding i Jennifer Garner.

Pierwszym singlem wybrano utwór "Return to Love" z udziałem Ellie Goulding.

"Każda miłość jest jedyna w swoim rodzaju, a jednak pojawiają się pewne podobieństwa: to samo uczucie, które zasiewa ziarno, powoduje również rozkwit kwiatu. Ten utwór oddaje uczucie przebudzenia, poczucia, że można pokochać na nowo" - tak Bocelli opowiada o piosence "Return to Love" nagranej wspólnie z Ellie Goulding.

Goulding to laureatka BRIT Award, ma na koncie również nominację do Grammy. Bocelli uważa, że nie było lepszej kandydatki do tego emocjonalnego utworu: "Ellie ma piękny głos, który pokochałem od pierwszego przesłuchania".

Ellie także nie kryje zachwytu, że miała okazję współpracować z prawdziwą legendą: "To zaszczyt, że sam Andrea Bocelli poprosił mnie o duet. Uwielbiam muzykę klasyczną i nigdy nie powiem 'nie' pięknej piosence miłosnej. Andrea ma jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów naszych czasów. Śpiewanie po włosku było wspaniałym doświadczeniem. Czysta radość".

Podstawowa wersja płyty "Si" przyniosła takie przeboje, jak m.in. "Fall on Me" (duet z synem Matteo Bocellim), "If Only" (Włochowi towarzyszy Dua Lipa), "We Will Meet Again" (duetem z Joshem Grobanem) i "Amo soltanto te" (gościnnie Ed Sheeran).

Matteo Bocelli (i drugi syn - Amos, który zagrał na fortepianie) są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

