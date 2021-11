Fani Amy Winehouse mają niepowtarzalną okazję wejść w posiadanie niezwykłych pamiątek po tej piosenkarce. Jej rodzice postanowili bowiem pozbyć przedmiotów należących do sławnej córki i prawie osiemset z nich wystawili na aukcję.

Sukienki, torebki, buty, okulary przeciwsłoneczne, paski, kostiumy kąpielowe, perfumy, gitara, pamiątkowe kartki i wiele innych rzeczy - w sumie na aukcję trafi prawie 800 przedmiotów, które zostawiła po sobie piosenkarka.

Najmniejsze drobiazgi mają ceny wywoławcze od 50 dolarów, ale wśród sprzedawanych przedmiotów są też prawdziwe perełki, których cena wywoławcza jest o wiele wyższa. Mowa na przykład o czarno-seledynowej sukience, którą Amy Winehouse miała na sobie podczas ostatniego koncertu w Belgradzie. Licytacja tej kreacji artystki ma się zacząć od 20 tysięcy dolarów.

Z kolei słynna czerwona torebka w kształcie serca marki Moschino, którą gwiazda często nosiła na czerwonym dywanie, może zostać sprzedana za minimum 4 tysiące dolarów. Do zdobycia są także słynne złote kozaki, w których Amy pozowała na okładce płyty "Frank", torebka Giorgio Armani z dedykacją od projektanta, kilkadziesiąt par szpilek i wiele innych przedmiotów z garderoby wokalistki. Szacuje się, że sprzedaż rzeczy piosenkarki przyniesie ok. 2 milionów dolarów.

Aukcja jest organizowana przez dom aukcyjny Julien's Auctions i odbędzie się 6 i 7 listopada online oraz w siedzibie domu aukcyjnego w Beverly Hills w Los Angeles. Większość dochodu ze sprzedaży wystawionych rzeczy zostanie przekazana założonej przez rodziców piosenkarki Janis i Mitcha Winehouse fundacji, która pomaga młodym artystom zmagającym się z uzależnieniami. Część rzeczy po licytacji, zanim trafi do rąk nowych właścicieli, będzie pokazana na wystawie zatytułowanej "Amy: Beyond the Stage" zorganizowanej w The Design Museum w Londynie. Będzie je można oglądać od 26 listopada 2021 do końca kwietnia 2022 roku.

Amy Winehouse zmarła w wieku 27 lat, 23 lipca 2011 roku z powodu zatrucia alkoholem. Mimo że nagrała tylko dwie płyty "Frank" i "Back to Black", jest uważana za jedną z najważniejszych artystek współczesnej sceny muzycznej.