Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że k-popowa grupa BTS cieszy się statusem światowej gwiazdy, to powinien je stracić, po niedzielnej gali w Microsoft Theater w Los Angeles. Zespół zgarnął trzy nagrody American Music Awards, w tym dla artysty roku, w pokonanym polu zostawiając Taylor Swift, Ariane Grande, Drake'a, The Weeknd i Olivię Rodrigo.

Koreańczycy dorzucili do tego statuetki za najlepszej grupy i za najlepszą popową piosenkę ("Butter"). Nagrodzony utwór wykonali na scenie, choć w ostatniej chwili z listy obecności wypadła Megan Thee Stallion, która miała ich wesprzeć w tym numerze.

Reklama

BTS zaprezentowali się także w duecie z grupą Coldplay w ich wspólnej piosence "My Universe".

Na scenie wystąpili m.in. Jennifer Lopez, laureaci Eurowizji Maneskin, Silk Sonic (Bruno Mars i Anderson .Paak), Olivia Rodrigo oraz niegdysiejsi idole nastolatków z New Edition i New Kids On The Block, którzy wspólnie wykonali wiązankę swoich największych przebojów.

Prowadząca galę raperka Cardi B została pierwszą w historii artystką, która trzykrotnie triumfowała w kategorii najlepszy utwór hiphopowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strój Cardi B na AVN Awards zbyt prowokacyjny? Interia.tv

American Music Awards - lista zwycięzców:

Artysta roku: BTS

Najlepszy nowy artysta: Olivia Rodrigo

Współpraca roku: Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Najlepszy teledysk: Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Najlepszy artysta pop: Ed Sheeran

Najlepsza artystka pop: Taylor Swift

Najlepsza grupa pop: BTS

Najlepsza płyta pop: Taylor Swift - "evermore"

Najlepsza piosenka pop: BTS - "Butter"

Najlepszy artysta country: Luke Bryan

Najlepsza artystka country: Carrie Underwood

Najlepszy zespół country: Dan + Shay

Najlepsza płyta country: Gabby Barrett - "Goldmine"

Najlepsza piosenka country: Gabby Barrett - "The Good Ones"

Najlepszy artysta hip hop: Drake

Najlepsza artystka hip hop: Megan Thee Stallion

Najlepsza płyta hip hop: Megan Thee Stallion - "Good News"

Najlepsza piosenka hip hop: Cardi B - "Up"

Najlepszy artysta R&B: The Weeknd

Najlepsza artystka R&B: Doja Cat

Najlepsza płyta R&B: Doja Cat - "Planet Her"

Najlepsza piosenka R&B: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Najlepszy artysta rockowy: Machine Gun Kelly

Najlepszy artysta gospel: Kanye West

Najlepszy artysta dance/elektronika: Marshmello

Najlepszy artysta latynoski: Bad Bunny

Najlepsza artystka latynoska: Becky G

Najlepszy zespół latynoski: Banda MS de Sergio Lizárraga

Najlepsza płyta latynoska: Bad Bunny - "El Ultimo Tour Del Mundo"

Najlepsza piosenka latynoska: Kali Uchis - "telepatía".

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!

Zdjęcie Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go! / Polsat