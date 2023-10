Alluvial: Nowa EP-ka "Death Is But A Door" w 2024 roku

Mowa o EP-ce "Death Is But A Door", którą wyprodukował Wes Hauch, gitarzysta i lider Alluvial, zespołu, którego ekstremalna twórczość łączy w sobie progresywny i techniczny death metal z coraz wyraźniejszymi wpływami deathcore'u i djentu. Inżynierią dźwięku zajął się ponownie ceniony amerykański fachowiec John Douglass (m.in. Mr. Bungle, Amon Amarth, Avatar, Deicide i DevilDriver), a miksem Jeff Dunne.

Reklama

"Bog Dweller", "Fogbelt", "Area Code" oraz tytułowy "Death Is But A Door" - to kompozycje, które usłyszymy na nowej EP-ce kwartetu z Atlanty.

Przypomnijmy, że poza wspomnianym Wesem Hauchem (eks-The Faceless i Black Crown Initiate) w szeregach Alluvial figurują także basista Tim Walker (eks-Entheos) i wokalista Kevin Muller (The Merciless Concept, eks-Pyrexia i Suffocation) oraz nowy perkusista Zach Dean.



"Death Is But A Door" będzie drugim materiałem Amerykanów - po wydanej w 2021 roku, drugiej płycie "Sarcoma" - w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records. Premiera nowej EP-ki odbędzie się 12 stycznia 2024 roku (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Nowe dokonanie Alluvial promuje wideoklip "Bog Dweller". Możecie go zobaczyć poniżej: