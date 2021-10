Allegaeon: Płyta "Damnum" w 2022 roku

"Damnum", szósty longplay tyleż melodyjnych, co technicznych deathmetalowców z Kolorado, wyprodukował ponownie Dave Otero we własnym studiu Flatline Audio w Denver.

Świeży materiał podopiecznych Metal Blade Records będzie pierwszym albumem grupy z udziałem nowego perkusisty Jeffa Saltzmana, który w tym roku dołączył do składu Allegaeon.

Płyta "Damnum" trafi pod sklepowe strzechy 25 lutego 2022 roku (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Nowy longplay Amerykanów promuje już kompozycja "Into Embers", do której nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Allegaeon Into Embers

Oto lista utworów albumu "Damnum":

1. "Bastards Of The Earth"

2. "Of Beasts And Worms"

3. "Into Embers"

4. "To Carry My Grief Through Torpor And Silence"

5. "Vermin"

6. "Called Home"

7. "Blight"

8. "The Dopamine Void Pt. 1"

9. "The Dopamine Void Pt. 2"

10. "Saturnine"

11. "In Mourning"

12. "Only Loss".