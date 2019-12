Allee Willis nie żyje. Autorka piosenki do serialu "Przyjaciele" miała 72 lata

Allee Willis – autorka piosenek znana ze współpracy z zespołem Earth, Wind & Fire (napisała dla nich utwór "September") oraz stworzenia hitu promującego serial "Przyjaciele" "I'll Be There For You" – zmarła 24 grudnia w wieku 72 lat.

O śmierci poinformowała media Prudence Fenton, animator i producent. Przyczyną śmierci Willis było nagłe zatrzymanie akcji serca. Fenton przyznała, że jest w ogromnym szoku i dodała, że Alle Willis traktowała jako "partnerkę i bratnią duszę".

Allee Willis uznanie zdobyła dzięki współpracy z grupą Earth, Wind & Fire. Napisała dla nich takie przeboje jak "September", "Boogie Wonderland" i "In The Stone". Tworzyła także m.in. dla Pointer Sister, Pet Shop Boys i The Rembrandts.

Dla tej ostatniej grupy napisała piosenkę "I’ll Be There For You", która trafiła do czołówki serialu "Przyjaciele" i stała się światowym przebojem. Willis otrzymała za nią nominację do nagrody Emmy.



Songwriterką doceniono również za jej pracę przy musicalu "Kolor purpury" - za płytę z piosenkami ze sztuki otrzymała Grammy (2016 r.) w kategorii najlepsza muzyka teatralna. Nominowaną ją też do Tony.

Pierwszy Złoty Gramofon Willis zgarnęła natomiast 30 lat wcześniej. Wtedy doceniono jej pracę przy ścieżce dźwiękowej do filmu "Gliniarz z Beverly Hills".

W 2018 roku artystka została włączona do Songwriters Hall Of Fame. Łącznie w ciągu całej swojej kariery stworzyła 900 kompozycji.

W ostatnim czasie autorka współpracowała z raperem Big Seanem.