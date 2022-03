Alina i Józef Skrzekowie poznali się wiosną 1980 roku. Parę połączyła miłość, ale też współpraca artystyczna.

"Pogrążona w rozpaczy Rodzina przeżywa rozstanie z Najukochańszą Żoną, Mamusią, Babcią. Skarbie Kochany pozostajesz w naszych sercach na zawsze..." - napisał na Facebooku Józef Skrzek.

Alina Skrzek, także pod pseudonimem Luiza, pisał teksty do kompozycji męża. Pierwsze pojawiły się na albumach "Wracam" (1990) oraz "Twój dom wschodzącego słońca" (1993). Mowa m.in. o utworach "O ziemio - dzieciom Śląska", czy "Pola szczęścia i tęsknoty".

Reklama

Wspólnie napisane "Zmartwychwstanie" i "Słone perły", na stałe weszły do repertuaru Skrzeka podczas jego solowych koncertów.

Alina Skrzek pisała także teksty dla reaktywowanego SBB, m.in do piosenki "Music Is My Life" z wydanej w 2005 roku płyty "New Century".